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"Він малорос!" В Україні назрів скандал навколо нової купюри в 1000 гривень

9.2тЧитати матеріал російською

Український історик Ігор Гирич вважає, що вчений Володимир Вернадський не заслуговує бути зображений на новій купюрі номіналом в 1000 гривень.

В ефірі "Українського радіо" він пояснив свою категоричну позицію політичними поглядами Вернадського.

"Ми намагаємося себе прив'язати до великих і хочемо пишатися тим великим, говорити, що ми українці - такі хороші. Ось Вернадський, який був великим ученим, давайте ми його собі дамо. Правильна позиція. Але те, яких він був політичних поглядів, яких був настроїв - це нас уже не цікавить. Той факт, що він великий вчений - це вже добре, це вже позитивно", - підкреслив Гирич.

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Історик пояснив, що категорично ставиться до особистості Вернадського оскільки вважає його "малоросом".

"Для мене Вернадський - це малорос. Причому, стовідсотковий, денікінець. Фігура, яка визнала диктатуру Сталіна. Не те щоб він був прихильний до тирана, але визнавав, що в цьому є свої плюси. Був російським державником, людина, яка не визнавала можливості для розвитку української самостійної культури. І навіть відмовився від українського громадянства", - сказав Гирич.

Нова купюра в 1000 гривень

Нова купюра в 1000 гривень

На його думку, на 1000-гривневій купюрі повинен бути зображений український письменник Пантелеймон Куліш.

"Насправді, для мене було б логічним, щоб там була фігура Пантелеймона Куліша", - зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України з 25 жовтня 2019 року веде в оборот купюру нового номіналу - 1000 гривень. Причиною такого рішення Нацбанк назвав потребу українців.

На лицьовій стороні нової банкноти в 1000 гривень зображений портрет Володимира Вернадського. На зворотному боці надруковано зображення будівлі Президії Національної академії наук України.

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Україна
Теги
бумажные деньгискандалиНБУ
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Стефанов Владимир
Стефанов Владимир
Там должен быть изображён Порошенко: именно его заслуга - такой уровень инфляции на Украине, что понадобилась купюра в 1000 гривен. P.S. И не нужно позорить Вернадского его изображением на украинских купюрах.
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Н Олег
Н Олег
вонючие бездарные галицайцы желают признавать "правильными" великими украинцами только тех у кого "правильные" -- то есть их, вонючие галицайские, политические взгляды
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hunt andres
hunt andres
Петю Вальцмана нарисуйте! Вы же кричали, что он самый лучший президент со дня основания вашего государства:-)))
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