Вимагає повернути акції: Коломойський пішов новою війною на "ПриватБанк"

Господарський суд Києва отримав позов олігарха і екс-власника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського про визнання недійсним договору купівлі-продажу державою акцій фінустанови (новина доповнена подробицями).

Про це повідомили "Економічній правді" в прес-службі "ПриватБанку". 9 квітня суд прийняв до розгляду заяву про зміну предмета позову.

Коломойський і кіпрська компанія Triantal Investments Ltd. доповнили свій позов новими вимогами до України про повернення кожному з них відповідного пакету акцій "ПриватБанку".

До націоналізації Коломойському належали 41,6% акцій "ПриватБанку", Triantal Investments Ltd — 16,6% акцій.

Ігор Коломойський УНІАН

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", Господарський суд Києва оголосив перерву до 16 квітня 2019 року у справі про визнання недійсним договору купівлі-продажу цього банку від 21 грудня 2016 року, між Мінфіном і особами, що були на той момент його акціонерами.

В ході слухань у вівторок позивачі заявили клопотання про розширення переліку своїх вимог пункту про повернення їм акцій Приватбанку, і суд задовольнив це клопотання.

Одночасно суд відхилив клопотання Мінфіну, який просив залишити позовну заяву без розгляду. На думку міністерства, в матеріалах справи відсутні будь-які докази наявності права власності Коломойського і Triantal на акції ПриватБанку, підтвердження процесуальної право- та дієздатності Triantal Investments Ltd і повноважень осіб, які діяли від імені позивачів, на підписання позовної заяви.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ дізналися, що 18 квітня в Окружному адмінсуді Києва під головуванням його глави, судді Павла Вовка, ймовірно, буде оголошене рішення, згідно з яким націоналізацію "ПриватБанку" визнають незаконною.

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