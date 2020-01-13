ДБР прийшло з обшуками до голови Галицької митниці: всі подробиці гучної справи

Працівники Державного бюро розслідувань провели слідчі дії та вилучили документи Галицької митниці (Львів), а також прийшли з обшуками до її керівника Володимира Цабака.

Обшуки проводилися за рішенням Печерського суду Києва. Про це повідомляє Leopolis.news.

За словами журналістів, обшук тривав у рамках кримінального провадження "з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування та вилучення низки документів".

Також силовики вилучили мобільні картки, карти пам'яті, телефони та цифрові носії інформації, що належать керівнику Галицької митниці.

Водночас джерела наголошують, що офіційний Київ не довіряє місцевим правоохоронцям.

Також стало відомо, що обшуки відбувалися у місцях, які належать батькам Цабака. Зокрема у Брюховичах вилучили близько 270 тисяч доларів і 147 тисяч євро готівки.

Зазначається, що у мобільному телефоні Цабака у месенджерах є листування про суми хабарів за посади і вказівки кого, куди призначити.

Новостворена Галицька митниця об'єднала Івано-Франківську, Львівську та Тернопільську області. 13 листопада 2019 року виконувачем обов'язків керівника Галицької митниці призначено Цабака. У грудні керівництво Львівської митниці ДФС одним наказом звільнило 213 митників.

Працівники Державного бюро розслідувань провели слідчі дії та вилучили документи Галицької митниці

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про початок реформування Державної фіскальної служби. У такий спосіб ДФС розділили на Державну податкову та Державну митну служби.

8 квітня в Україні стартував конкурс на керівників Державної податкової та Державної митної служб.

16 квітня в ЗМІ злили інформацію, що Нефьодов очолить Державну митну службу.

17 квітня Окружний адміністративний суд Києва заблокував конкурс на посаду голови Державної митної служби, який раніше оголосив Кабінет міністрів. 24 квітня конкурс відновили.

25 червня Нефьодов заявив, що виграв конкурс.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!