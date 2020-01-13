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13 січня • оновлено в 11:40
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ДБР прийшло з обшуками до голови Галицької митниці: всі подробиці гучної справи

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Працівники Державного бюро розслідувань провели слідчі дії та вилучили документи Галицької митниці (Львів), а також прийшли з обшуками до її керівника Володимира Цабака.

Обшуки проводилися за рішенням Печерського суду Києва. Про це повідомляє Leopolis.news.

За словами журналістів, обшук тривав у рамках кримінального провадження "з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування та вилучення низки документів".

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Також силовики вилучили мобільні картки, карти пам'яті, телефони та цифрові носії інформації, що належать керівнику Галицької митниці.

Водночас джерела наголошують, що офіційний Київ не довіряє місцевим правоохоронцям.

Також стало відомо, що обшуки відбувалися у місцях, які належать батькам Цабака. Зокрема у Брюховичах вилучили близько 270 тисяч доларів і 147 тисяч євро готівки.

Зазначається, що у мобільному телефоні Цабака у месенджерах є листування про суми хабарів за посади і вказівки кого, куди призначити.

Новостворена Галицька митниця об'єднала Івано-Франківську, Львівську та Тернопільську області. 13 листопада 2019 року виконувачем обов'язків керівника Галицької митниці призначено Цабака. У грудні керівництво Львівської митниці ДФС одним наказом звільнило 213 митників.

Працівники Державного бюро розслідувань провели слідчі дії та вилучили документи Галицької митниці

Працівники Державного бюро розслідувань провели слідчі дії та вилучили документи Галицької митниці

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Всю западную надо перетрусить пусть там каждый докажет что трехэтажный дом и две машины у него приобретены честно на официально заработанные и налоги уплачены!!а то иш ты все безработные а деньги откуда?)))))))
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