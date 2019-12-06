"Виконати й вийти": Маркарова пояснила затягування переговорів із МВФ

Кабінет міністрів України хоче реалізувати всі пункти нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ), що стало причиною настільки тривалих переговорів.
Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявила міністерка фінансів Оксана Маркарова, пише видання "Економічні новини". Зазначимо, що зараз Кабмін продовжує переговори з МВФ про нову 3-річну кредитну програму співпраці.
"Нову програму на три роки не можна обговорити за кілька років, тому що ми говоримо з вами про ту програму, яку ми плануємо виконувати, яка є в наших планах, з реалістичними термінами. Тому що цього разу ми маємо не просто почати виконувати нову програму і припинити, як це було багато разів, або почати виконувати й відмовитися", – сказала Маркарова.
За її словами, програму співпраці з Фондом "потрібно виконати і вийти з неї". Це необхідно зробити для того, щоб надалі не мати потреби в послугах МВФ, підкреслила чиновниця.
Як писав OBOZREVATEL :
На початку вересня Україна остаточно розрахувалася з Міжнародним валютним фондом за програмою stand-by, розпочатою у 2014 році. Фінальні платежі склали загалом $156 млн у доларовому еквіваленті.
26 вересня ЗМІ оприлюднили інформацію, що Україна не змогла домовитися про нову програму кредитування МВФ під час візиту місії Фонду до Києва.
Місія Міжнародного валютного фонду назвала умови для подальшої співпраці з Україною. Зокрема, мова про боротьбу з корупцією і зменшення ролі олігархів у економіці.
Спроби бізнесмена Ігоря Коломойського повернути контроль над націоналізованим ПриватБанком можуть істотно загальмувати переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нового траншу. Про це заявила заступниця глави Національного банку Катерина Рожкова.
Незважаючи на спроби бізнесмена Ігоря Коломойського повернути контроль над націоналізованим ПриватБанком, діалог України з МВФ буде тривати. Однак ця ситуація є важливим індикатором для Фонду, заявила Рожкова.
Україна може завершити співпрацю з Міжнародним валютним фондом в 2023 році, повідомляла Маркарова в кінці листопада.
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