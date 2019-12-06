"Виконати й вийти": Маркарова пояснила затягування переговорів із МВФ

Кабінет міністрів України хоче реалізувати всі пункти нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ), що стало причиною настільки тривалих переговорів.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявила міністерка фінансів Оксана Маркарова, пише видання "Економічні новини". Зазначимо, що зараз Кабмін продовжує переговори з МВФ про нову 3-річну кредитну програму співпраці.

"Нову програму на три роки не можна обговорити за кілька років, тому що ми говоримо з вами про ту програму, яку ми плануємо виконувати, яка є в наших планах, з реалістичними термінами. Тому що цього разу ми маємо не просто почати виконувати нову програму і припинити, як це було багато разів, або почати виконувати й відмовитися", – сказала Маркарова.

За її словами, програму співпраці з Фондом "потрібно виконати і вийти з неї". Це необхідно зробити для того, щоб надалі не мати потреби в послугах МВФ, підкреслила чиновниця.

Як писав OBOZREVATEL :

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