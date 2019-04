"Війна" за ПриватБанк: суд ухвалив неочікуване рішення щодо позову Коломойського

Господарський суд Києва у вівторок, 16 квітня, оголосив перерву до 7 травня 2019 року у справі за позовом екс-акціонерів ПриватБанку Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd. про визнання недійсною націоналізації фінустанови. Рішення стало несподіваним, оскільки раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що вже 18 квітня суд визнає незаконною націоналізацію банку.

Як зазначає "Інтерфакс-Україна", предметом суперечки у суді є договір купівлі-продажу ПриватБанку від 21 грудня 2016 року між Мінфіном і особами, що були на той час його акціонерами.

В ході слухань 9 квітня позивачі заявили клопотання про розширення переліку своїх вимог пункту про повернення їм акцій Приватбанку, і суд задовольнив це клопотання.

Одночасно з тим суд відхилив клопотання Мінфіну, який просив залишити позовну заяву без розгляду. На думку міністерства, в матеріалах справи відсутні будь-які докази наявності права власності Коломойського і Triantal на акції ПриватБанку, підтвердження процесуальної право- та дієздатності Triantal Investments Ltd і повноважень осіб, які діяли від імені позивачів, на підписання позовної заяви.

Зазначимо, що це всього лише суд першої інстанції, і навіть після рішення підуть довгі місяці позовів, аж до Верховного Суду. Однак уже зараз ситуація політизується, а можливе рішення пов'язують із президентською кампанією.

Які будуть наслідки, якщо ПриватБанк повернуть власникам. Головне:

процедура повернення "ПриватБанку" практично неможлива;

якщо суди всіх інстанцій визнають, що банк націоналізували з порушеннями прав його власників, екс-власники можуть отримати компенсацію;

паралельно проти колишніх власників подали до суду з вимогою компенсувати збитки банку і повернути кредити, видані на рефінансування.

Суди щодо "ПриватБанку" тривають по всьому світу: служителі Феміди у Великобританії, Україні і Швейцарії намагаються розібратися, чи були порушення з боку влади і чи винні екс-власники у нібито виведенні коштів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що 18 квітня в Окружному адмінсуді Києва під головуванням судді Павла Вовка, оголосять рішення, згідно з яким націоналізація ПриватБанку буде визнана незаконною.

При цьому Коломойський розраховує отримати моральну і матеріальну компенсацію за націоналізацію ПриватБанку.

Раніше міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до заподіяння фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов у Високий суд Лондона до Коломойського, Боголюбова, а також до компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., що імовірно належить їм.

В цей самий період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд при цьому зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

