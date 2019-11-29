Війна України і Росії за газ: Київ вжив радикальних заходів

"Нафтогаз України" подав клопотання до суду Латвії про визнання рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзитної суперечки від 28 лютого 2018 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на повідомлення російського газового монополіста "Газпром" у звіті щодо МСФЗ.

"5 листопада 2019 року ПАТ "Газпром" стало відомо, що НАК "Нафтогаз України" подала клопотання до суду Відземського передмістя м. Рига (Латвія) про визнання і виконання на території Латвії рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзитної суперечки від 28 лютого 2018 року, а також про вжиття забезпечувальних заходів", – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що засідання суду щодо цього клопотання заплановане на кінець квітня 2020 року. ПАТ "Газпром" вивчає можливості щодо захисту своїх інтересів, зазначає російська компанія.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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