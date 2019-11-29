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29 листопада • оновлено в 12:28
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Війна України і Росії за газ: Київ вжив радикальних заходів

16.7т
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"Нафтогаз України" подав клопотання до суду Латвії про визнання рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзитної суперечки від 28 лютого 2018 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на повідомлення російського газового монополіста "Газпром" у звіті щодо МСФЗ.

"5 листопада 2019 року ПАТ "Газпром" стало відомо, що НАК "Нафтогаз України" подала клопотання до суду Відземського передмістя м. Рига (Латвія) про визнання і виконання на території Латвії рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзитної суперечки від 28 лютого 2018 року, а також про вжиття забезпечувальних заходів", – йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що засідання суду щодо цього клопотання заплановане на кінець квітня 2020 року. ПАТ "Газпром" вивчає можливості щодо захисту своїх інтересів, зазначає російська компанія.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Теми
Поставки газу в Україну Стокгольмське рішення по газу
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз" Газпром газ
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Zhukov Vanya
Zhukov Vanya
Иск к Украине в суд подал Газпром, и с треском проиграл. Теперь же просят обнулить. Вы 20 лет кричали на всех углах,что Украина ворует газ. Оказывается это Расея обворовывала Украину.
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Кучерявый Андрей
Кучерявый Андрей
И после этого свидомиты хотят долгосрочного контракта на транзит..Что бы бабло зарабатывать эксплуатируя почему то не декоммунизированный..ещё совковый газопровод??
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Так украинцы добьются , что перелетные птицы перестанут над ними летать , страна кошмарного транзита .
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Zhukov Vanya
Zhukov Vanya
Рысин Алексей, Будешь сам летать, заместо перелетных птиц.Заплати долги Украине и спи спокойно.
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