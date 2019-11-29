Війна України і Росії за газ: Київ вжив радикальних заходів

"Нафтогаз України" подав клопотання до суду Латвії про визнання рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзитної суперечки від 28 лютого 2018 року.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на повідомлення російського газового монополіста "Газпром" у звіті щодо МСФЗ.
"5 листопада 2019 року ПАТ "Газпром" стало відомо, що НАК "Нафтогаз України" подала клопотання до суду Відземського передмістя м. Рига (Латвія) про визнання і виконання на території Латвії рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзитної суперечки від 28 лютого 2018 року, а також про вжиття забезпечувальних заходів", – йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що засідання суду щодо цього клопотання заплановане на кінець квітня 2020 року. ПАТ "Газпром" вивчає можливості щодо захисту своїх інтересів, зазначає російська компанія.
Україна подала новий газовий позов проти Росії
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" з більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом".
Росії присудили виплатити штраф 4,63 млрд доларів за недозавантаження української труби. З урахуванням раніше ухваленого рішення за контрактом на постачання "Газпром" має доплатити українській стороні 2,56 млрд доларів. "Газпром" оскаржив це рішення у шведському суді.
2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати чинні контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін. При цьому в НАК наголосили, що розірвання контракту "Газпромом" в односторонньому порядку юридично неможливе.
30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення з російського газового монополіста боргу. При цьому швейцарська влада уже вжила заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту газу з Росією, контракт на який закінчується вже у вересні 2019 року.
Попередній раунд переговорів щодо транзиту газу відбувся у Брюсселі 19 вересня.
2 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підпише контракт на транзит газу з Україною, якщо та до кінця 2019 року імплементує європейське енергетичне законодавство.
28 листопада в Австрії представники України і Росії провели переговори щодо "співпраці у газовій сфері". Вони стали першими двосторонніми переговорами з 2014 року.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Поставки газу в Україну" на сайті "OBOZREVATEL".