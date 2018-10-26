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''Віджате'' родовище газу біля Криму віддали близькій до Медведчука фірмі - ЗМІ

25.5тЧитати матеріал російською

В окупованому Криму підводний ділянку "Глибока" нафтогазового родовища в Чорному морі віддали приватній компанії, директором якої є бізнес-партнером родини лідера руху "Український вибір", кума президента Росії Віктора Медведчука.

Як повідомляється в розслідуванні програми Радіо Свобода "Схеми", журналісти досліджували структуру власності російської фірми "Новые проекты", якій в 2016 році прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв особистим розпорядженням видав ліцензію на розробку і видобуток вуглеводнів з анексованого чорноморського родовища, а також - ділові зв'язку її директора Антона Дорноступа.

З'ясувалося, що Антон Сергійович Дорноступ - єдиний засновник іншої російської компанії - "Главнефтесервис", яка на 100% володіє "Новыми проектами", де сам Дорноступ є директором.

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Обидві компанії, відповідно до російських реєстрів юросіб, прописані за адресою масової реєстрації в Москві. За цією ж адресою, зареєстровані фірми, пов'язані з колишнім російським чиновником Валерієм Паком і сім'єю Медведчука-Марченко.

Пак працював на посаді заступника міністра природних ресурсів і очолював Федеральне агентство по користуванню надрами, а після звільнення з державної служби у 2015 році працює директором в "НЗНП Трейд".

''Віджате'' родовище газу біля Криму віддали близькій до Медведчука фірмі - ЗМІ

Ця фірма контролюється дружиною Віктора Медведчука, телеведучою Оксаною Марченко. Після виходу розслідування журналістів це підтвердив і сам Медведчук.

Дорноступ є співзасновником ще кількох російських компаній, які також пов'язані з сім'єю Медведчука-Марченко.

Журналісти встановили, що Дорноступ почав цікавитися газовим бізнесом тільки в грудні 2015 року. А до цього він торгував м'ясопродуктами в Оренбурзькій області і був зареєстрований як фізична особа-підприємець.

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Про те, що приватна російська компанія "Новые проекты" отримала російську ліцензію на розвідку і видобуток нафти і газу на шельфі анексованого Криму, стало відомо лише навесні 2018 року.

Експерти нафтогазового ринку в коментарях російським ЗМІ говорять, що "Новые проекты" - невідомий гравець в галузі. У компанії немає відповідного обладнання для дослідження шельфу і буріння свердловин. Інші ж компанії навряд чи їй в цьому допоможуть, побоюючись західних санкцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Медведчук розповів про нафтовий бізнесі дружини в Росії.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфліктВидобування газу
Особи
Віктор МедведчукОксана Марченко
Місце
Україна
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Горазда кацапская мразь ворованное раздаривать
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Levitsky Valery, глупый хохлопидор, воровство это тайное хищение имущества, в данном случае вам открыто дали подсрачник
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Иванов Ива
Иванов Ива
Надо же было такую цепочку нарисовать. Значит правило семи нажатий и правда работает?)))
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