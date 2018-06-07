Відставка Данилюка: українці запропонували, що робити з міністром

Звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка, подання на відставку якого напередодні вніс прем'єр Володимир Гройсман, підтримує більшість читачів OBOZREVATEL.

Зокрема, відповідно до проведеного нами опитування, 66% респондентів переконані, що відправити Данилюка у відставку потрібно було давно, оскільки той не виправдав очікувань і "загруз" у скандалах.

Тільки 17% опитаних вважають, що Данилюка потрібно залишити в якості глави Міністерства фінансів, оскільки він є ефективним міністром.

Ще 16% читачів відзначають, що з відставкою міністра варто почекати, оскільки гідних кандидатів на заміну немає.

OBOZREVATEL

Участь в опитуванні OBOZREVATEL взяли 3300 осіб.

Нагадаємо, під час засідання Кабінету міністрів 23 травня між Данилюком і Гройсманом сталася перепалка.

В результаті Данилюк запропонував прем'єру внести подання про його відставку. При цьому міністр фінансів заявив, що за власним бажанням йти не збирається.

Раніше OBOZREVATEL опублікував ексклюзивні документи, які доводять, що Данилюк не тільки не залишив свій бізнес, але ще і зберігав британський паспорт мінімум до 2015 року, порушивши закон.