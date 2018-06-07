УкрEngРус
Реєстрація
СвітСпорт

Відставка Данилюка: українці запропонували, що робити з міністром

Читати новину російською

Звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка, подання на відставку якого напередодні вніс прем'єр Володимир Гройсман, підтримує більшість читачів OBOZREVATEL.

Зокрема, відповідно до проведеного нами опитування, 66% респондентів переконані, що відправити Данилюка у відставку потрібно було давно, оскільки той не виправдав очікувань і "загруз" у скандалах.

Тільки 17% опитаних вважають, що Данилюка потрібно залишити в якості глави Міністерства фінансів, оскільки він є ефективним міністром.

Новини
Відставка Данилюка: стало відомо, хто займе місце голови Мінфіну

Ще 16% читачів відзначають, що з відставкою міністра варто почекати, оскільки гідних кандидатів на заміну немає.

OBOZREVATEL

Участь в опитуванні OBOZREVATEL взяли 3300 осіб.

Нагадаємо, під час засідання Кабінету міністрів 23 травня між Данилюком і Гройсманом сталася перепалка.

В результаті Данилюк запропонував прем'єру внести подання про його відставку. При цьому міністр фінансів заявив, що за власним бажанням йти не збирається.

Раніше OBOZREVATEL опублікував ексклюзивні документи, які доводять, що Данилюк не тільки не залишив свій бізнес, але ще і зберігав британський паспорт мінімум до 2015 року, порушивши закон.

Особа
Олександр Данилюк
Місце
Україна
Об'єкт
Міністерство фінансів
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги