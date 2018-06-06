Відставка Данилюка: Кабмін прийняв важливе рішення

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман підписав подання на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка із обійманої посади.

"Після спровокованого ним конфлікту на засіданні уряду він дозволив собі дії, які, на мій погляд, несумісні з подальшим перебуванням на посаді члена Кабінету міністрів", - написав Гройсман у Facebook.

Зокрема, прем'єр акцентував увагу на рішенні Данилюка написати листа зі скаргами послам G7 .

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"Поширення викривленої інформації серед наших міжнародних партнерів напередодні важливих для України перемовин з ЄС могло поставити під загрозу їхні результати", - зазначив глава Кабміну.

За словами Гройсмана, Данилюк не вніс коректив до обраної ним лінії поведінки і після обговорення цієї ситуації з членами урядової команди.

"Тому я не бачу можливості для нього і далі залишатись у її складі і прошу народних депутатів підтримати моє подання. В умовах тих викликів, які ми маємо, питання зміни очільника Міністерства фінансів має бути вирішене невідкладно", - резюмував прем'єр-міністр.

Верховна Рада вже отримала проект постанови про звільнення Данилюка з посади міністра фінансів.

КМУ

Під час засідання Кабінету міністрів 23 травня між Данилюком і Гройсманом сталася перепалка. В результаті Данилюк запропонував прем'єру надати подання про його відставку. При цьому міністр фінансів заявив, що за власним бажанням йти не збирається.

Нагадаємо, що Данилюк активно виступає проти підвищення мінімальної зарплати в Україні. Подібні рішення мають бути узгоджені з Міністерством фінансів, тому без згоди міністра підвищити мінімалку в Україні не можна. Днями Данилюк в інтерв'ю одному з видань заявив, що підвищення мінімальної зарплати в Україні - "популізм". У той же час чинний розмір - 3723 грн - не покриває навіть найнеобхідніший набір товарів і послуг. Так, за даними Міністерства соцполітики, фактичний прожитковий мінімум для дорослого українця становить понад 4,2 тис. грн. Сам міністр при цьому отримує з бюджету значно більше - 50 тис. грн на місяць, згідно з опублікованою НАЗК декларацією.

Данилюк також був проти підвищення мінімалки з 1600 до 3200 грн. Тоді прем'єр був готовий на збільшення зарплати до 5 тис. грн, однак міністр фінансів наполягав на 2,2 тис. Зарплата у 3200 стала компромісним варіантом.

Раніше OBOZREVATEL опублікував ексклюзивні документи, які доводять, що Данилюк не тільки не залишив свій бізнес, але ще і зберігав британський паспорт мінімум до 2015 року, порушивши закон. Компанії Данилюка активно функціонували весь час, поки він будував кар'єру державного службовця. Наприклад, у 2014 році його підприємство Rurik притягло річний кредит у розмірі понад 450 тис. фунтів для операційної діяльності. Згідно з документами, це єдиний дохід компанії за всі роки її існування.

При цьому в декларації про доходи за 2014 рік Данилюк не вказав інформацію про отримані з-за кордону кошти, що є порушенням закону і приводом для люстрації.