Відстає від України: в Росії розповіли про проблеми з економікою

Росія без структурних реформ не зможе виконати травневий указ президента Володимира Путіна, який зажадав, щоб економіка країни зростала швидше, ніж у світі в середньому.

Згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду, ВВП РФ у 2018-2019 роках зросте до 1,7%, повідомляють "Ведомости".

У той же час прогноз для України більш втішний - цього року динаміка ВВП складе 3,2%, а в наступному - 3,3%. При цьому МВФ очікує, що світова економіка за цей період зросте на 3,9%.

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Головний економіст БКС Володимир Тихомиров зазначає, що в Росії ніхто не очікує сильного прориву у бік швидкого економічного зростання.

"З 2000-х років ВВП зростав завдяки двом факторам: нарощуванню виробництва на наявних потужностях і цілеспрямованій політиці уряду - підвищенню зарплат у державному секторі. Ні те, ні інше більше не працює", - нарікає Тихомиров.

При цьому головний економіст Альфа-банку в Росії Наталія Орлова зазначає, що зростання економіки країни обмежує брак інвестицій, трудових ресурсів і продуктивності праці.

"Інвестиції здебільшого припадають на державні проекти, і люди зайняті переважно в державному секторі. МВФ недарма згадує санкції, економічне зростання - питання не тільки економічних реформ, а й політичного вибору, - резюмувала Орлова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україні передрекли різке зростання економіки.