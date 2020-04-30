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30 квітня • оновлено в 13:54
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Видобуток нафти в Західній Європі вперше скоротять за 18 років

1.6т
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Норвегія, найбільший виробник нафти у Західній Європі, вирішила скоротити видобуток нафти з червня по грудень 2020 року, тим самим приєднавшись до домовленостей ОПЕК ++. Таке рішення Норвегія прийняла вперше за 18 років.

Як заявила в середу, 29 квітня, міністр нафти країни Тіна Бру, у червні видобуток нафти скоротиться на 250 тис. б/д, і ще на 134 тис. б/д у другому півріччі 2020 року, передає Інтерфакс. Крім того, Норвегія відкладе на 2021 рік запуск деяких проектів з видобутку.

Видобуток нафти скоротять

Видобуток нафти скоротять

gp.by

"Таким чином, загальний видобуток у грудні 2020 року буде на 300 тис. барелів менше на добу, ніж спочатку планувалося компаніями. Цей захід буде діяти до кінця року", – підкреслила вона.

Дане скорочення виробництва – перша за останні 18 років. Норвегія – остання з великих виробників нафти, які прийняли рішення про скорочення видобутку нафти. До цього ще на початку квітня закликали її США і члени ОПЕК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту в середу, 30 квітня, почали впевнено рости на новинах про швидке відновлення попиту: еталонні марки сировини подорожчали в середньому від 6 до 15% в результаті.

Виробники нафти і нафтопродуктів пішли на екстрені заходи і почали шукати незвичні місця зберігання палива: почали викуповувати невеликі танкери.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Норвегія
Тег
нафта
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
По сути, УЧИТЫВАЯ КАКУЮ ПОМОЩЬ получил скот скаленвставательный (КОТОРЫЙ БОЛЕЕТ И ДОХНЕТ изза пандемии) из ФНБ (фонда национального благосостояния) то можно тверждать что - скоту пофигу что нефть по 120баксов что по 20баксов!!!! Ни единой копейки скот этот не видит при любом раскладе! =)))) Так что дИда на палку и НАПАРАТ! =))))
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Pruglo Sergey, А ты в курсе с какой целью создавался этот фонд, убогое?
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