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2 лютого • оновлено в 14:17
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Видобуток "Газпрому" різко обвалився: у Росії забили на сполох

3.5т
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У Росії видобуток природного газу монополістом "Газпромом" у січні 2020 року знизився на 6% проти аналогічного періоду 2019 року.

Зокрема, минулого місяця російська компанія видобула лише 44,3 млрд кубометрів, а в січні 2019 року – 47,32 млрд кубометрів. Про це свідчать розрахунки "Інтерфаксу".

Головна причина падіння – несподівано тепла погода, що встановилася на континенті. Зокрема, "Газпром" очікував, що січнева температура в зоні Єдиної системи газопостачання буде приблизно на градус холоднішою, ніж торік.

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Однак природні умови в першому місяці нового року виявилися найтеплішими за десятиліття. Температура по ЄСГ Росії була приблизно на 5 градусів вища, ніж за останні три роки.

Водночас у Росії впав і експорт: з 17,55 млрд кубометрів у січні 2019 року до 13,3 млрд кубометрів у попередньому місяці.

Головна причина падіння – несподівано тепла погода, що встановилася на континенті

Головна причина падіння – несподівано тепла погода, що встановилася на континенті

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Росія
Теги
Газпром Новини Росії
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Алени, готовимся к подорожанию ягеля, во всех его видах !
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
БоХ - в помощь !, cвын, ты собак разводи. С каждого пса сможешь получить 10-15 кубов газа. Плюс произведешь пердячего. Так и перезимуешь.
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Петров Игорь
Петров Игорь
...придется унитазникам всерьез взяться за новый стартап: заправлять для китайцев одноразовые зажигалки.
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Петров Игорь, это ты так о своих дальневосточных согражданах, казачок зас.анный ? Ставить Р или Л вместо точки реши сам.
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Петров Игорь, а где xoxлы будут брать газ для китайских зажигалок? Чистить унитазы им привычнее.
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Хорошо, что xoxлы построили самую мощную промышленность в Европе.
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