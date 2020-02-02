Видобуток "Газпрому" різко обвалився: у Росії забили на сполох

У Росії видобуток природного газу монополістом "Газпромом" у січні 2020 року знизився на 6% проти аналогічного періоду 2019 року.
Зокрема, минулого місяця російська компанія видобула лише 44,3 млрд кубометрів, а в січні 2019 року – 47,32 млрд кубометрів. Про це свідчать розрахунки "Інтерфаксу".
Головна причина падіння – несподівано тепла погода, що встановилася на континенті. Зокрема, "Газпром" очікував, що січнева температура в зоні Єдиної системи газопостачання буде приблизно на градус холоднішою, ніж торік.
Однак природні умови в першому місяці нового року виявилися найтеплішими за десятиліття. Температура по ЄСГ Росії була приблизно на 5 градусів вища, ніж за останні три роки.
Водночас у Росії впав і експорт: з 17,55 млрд кубометрів у січні 2019 року до 13,3 млрд кубометрів у попередньому місяці.
Головна причина падіння – несподівано тепла погода, що встановилася на континенті
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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Також 30 грудня Україна й Росія підписали договір про транзит газу строком на п'ять років. Існує можливість продовження ще на 10 років.
Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко наголосив, що перший раз у історії України "Газпром" уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати".
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