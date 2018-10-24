"Відмовтеся!" Дуда виступив із потужною заявою щодо "Північного потоку-2"

Президент Польщі Анджей Дуда вкотре закликав владу Німеччини відмовитися від планів будівництва російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

Цього разу він сказав про це під час спільної прес-конференції із німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмайером у Берліні, повідомляє "Укрінформ".

"Цей проект не повинен бути реалізований", — заявив Дуда.

Він переконаний, що трубопровід призведе до порушення енергетичного балансу, створить загрозу енергетичній безпеці деяким центрально- і східноєвропейським країнам і посилить домінуюче положення одного постачальника — "Газпрому". Дуда також наголосив, що йдеться не про економічний, а про геостратегічний проект.

За його словами, Варшава очікує від ЄС більше підтримки польської позиції щодо цього питання. Поляки "здивовані" тим, що Європейська комісія не виступила з однозначно негативною оцінкою проекту, зазначив він.

Дуда вважає, що доцільніше купувати більше зрідженого природного газу, зокрема, американського. "Це також стратегічне політичне рішення", — додав президент Польщі.

Анджей Дуда

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 жовтня Дуда заявив, що "Північний потік-2" несе небезпеку для України і Словаччини.

Раніше президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі в проекті будівництва трубопроводу "Північний потік-2". Як альтернативу він запропонував модернізацію транзитного газопроводу, який проходить через українську територію.

Також канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що німецька сторона вважає важливим збереження транзиту газу через територію України.