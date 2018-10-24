"Відмовтеся!" Дуда виступив із потужною заявою щодо "Північного потоку-2"

Президент Польщі Анджей Дуда вкотре закликав владу Німеччини відмовитися від планів будівництва російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
Цього разу він сказав про це під час спільної прес-конференції із німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмайером у Берліні, повідомляє "Укрінформ".
"Цей проект не повинен бути реалізований", — заявив Дуда.
Він переконаний, що трубопровід призведе до порушення енергетичного балансу, створить загрозу енергетичній безпеці деяким центрально- і східноєвропейським країнам і посилить домінуюче положення одного постачальника — "Газпрому". Дуда також наголосив, що йдеться не про економічний, а про геостратегічний проект.
За його словами, Варшава очікує від ЄС більше підтримки польської позиції щодо цього питання. Поляки "здивовані" тим, що Європейська комісія не виступила з однозначно негативною оцінкою проекту, зазначив він.
Дуда вважає, що доцільніше купувати більше зрідженого природного газу, зокрема, американського. "Це також стратегічне політичне рішення", — додав президент Польщі.
Анджей Дуда
Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 жовтня Дуда заявив, що "Північний потік-2" несе небезпеку для України і Словаччини.
Раніше президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі в проекті будівництва трубопроводу "Північний потік-2". Як альтернативу він запропонував модернізацію транзитного газопроводу, який проходить через українську територію.
Також канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що німецька сторона вважає важливим збереження транзиту газу через територію України.
Читайте всі новини по темі "Північний потік - 2" на сайті "OBOZREVATEL".