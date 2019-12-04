Україну можуть залишити без газу: чого чекати від відкриття ще одного потоку Росією

8 січня у Стамбулі запустять "Турецький потік" – ще один російський газопровід в обхід України. Використовуючи його і "Північний потік-2", Росія може повністю припинити транзит газу через Україну.

Чи можливо уникнути цього і як будівництво "Турецького потоку" вплине на життя українців – у матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

"Турецький потік" відкриють вже 8 січня – на запуск приїдуть особисто Путін і Ердоган;

Через новий газопровід в Європу буде щороку надходити близько 15 млрд кубометрів газу;

Експерти вважають, що сам по собі "Турецький потік" не є загрозою для України;

Проте Росія, використовуючи СП-2, може повністю припинити транзит газу через Україну.

"Турецький потік" сам по собі не страшний

"Турецький потік" з'єднує Анапу і Киїкой. Газопровід простягнувся більш ніж на 1200 кілометрів, має дві нитки – кожна потужністю по 15,75 млрд кубометрів. Частина потоку постачатиме газ Туреччину, а частина виведе його на Європу.

Запуск "Турецького потоку" відбудеться 8 січня. На урочисте відкриття у Стамбул приїдуть особисто президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Газова карта Європи

Очікувано, що новий газопровід відтягне на себе більш ніж 15 млрд кубометрів транзиту газу, які зараз йдуть через Україну. Щоправда, це відбудеться не різко, а протягом року. Проте експерти радять не переживати через це, оскільки сам по собі "Турецький потік" суттєвої шкоди економіці України завдати не може. Такою думкою з OBOZREVATEL поділився генеральний директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Я б не в'язав сильно і однозначно долю "Турецького потоку" і долю української ГТС. Бо істотного впливу на економіку той обсяг транзиту, який потенційно може піти в "Турецький потік" наразі, не має", – поділився експерт.

Такої ж думки дотримується і ексміністр енергетики Юрій Продан – він думає, що ніяких наслідків для українців бути не повинно.

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Загроза припинення всього транзиту газу через Україну

А ось у комплексі з "Північним потоком-2" новий газопровід здатний повністю позбавити Україну транзиту газу, або зменшити його до таких обсягів, що той перестане окупатися.

"Швидше за все, нас це чекає. Якщо тільки спільними зусиллями Сполучених штатів Америки або Європейського Союзу ми не доб'ємося того, щоб зберігся транзит з тими обсягами, які гарантують окупність. Це не менше 40 млрд кубометрів", – поділився Продан у коментарі OBOZREVATEL.

Однак він думає, що найшвидше транзиту в потрібному обсязі не буде, а ЄС діятиме хіба що у власних інтересах. Так що можна очікувати припинення транзиту газу через Україну вже в найближчі два роки – до 2021 СП-2 планують використовувати на повну потужність. Тим не менш, є ще надія на вирішення цього питання під час зустрічі в нормандському форматі, яка відбудеться 9 грудня під Франції.

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