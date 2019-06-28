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Відкликає заявку: Росія раптово відмовилася від маршруту "Північного потоку-2"

26.1тЧитати матеріал російською

Російська компанія Nord Stream 2, яка будує газопровід в обхід України "Північний потік-2", відкликає заявку від 2017 року по південному маршруту в територіальних водах Данії.

Таку заяву зробили в компанії. Відзначається, що мова йде про основний маршрут газопроводу. На такі заходи російська компанія пішла через неможливість узгодити з владою Данії прокладку "Північного потоку-2" в їхніх територіальних водах.

Як зазначено, Nord Stream 2 продовжить роботу з Данією за двома іншими маршрутами після відкликання однієї заявки. Всього в Датське енергетичне агентство було подано три заявки за різними маршрутами.

"Північний потік - 2" відкликав свою заявку на проходження через територіальні води країни на південь від острова Борнхольм, тим самим припинивши більш ніж дворічну процедуру", - йдеться в повідомленні.

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"Північний потік-2"

"Північний потік-2"

Як пояснив глава Nord Stream 2 AG Матіас Варніг, компанія відчувала необхідність у такому кроці, оскільки "колишній уряд Данії не давав ніяких ознак прийняття рішення".

Заявки за двома іншими маршрутами все ще знаходяться на розгляді. Одна з заявок, за маршрутом на північний захід від острова Борнхольм, була подана в серпні 2018 року. Інша заявка була подана в травні цього року за маршрутом на південний схід від острова Борнхольм.

"Обидва цих маршрути проходять тільки через виняткову економічну зону (ВЕЗ), поза територіальними водами Данії. Відповідно, щодо даних маршрутів, рекомендація міністра закордонних справ не потрібна; рішення про згоду за певним маршрутом повинно бути видано виключно за підсумками відкритого процесу розгляду заявки в відповідно до Конвенції з морського права Організації Об'єднаних Націй (UNCLOS). відповідно до цієї Конвенції компетентні органи зобов'язані дозволити укладку трубопроводів, при дотриманні визначених вимог екології, а також безпеки судноплавства", - пояснили в компанії.

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюють у 9,5 мільярдів євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі із європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

Відкликає заявку: Росія раптово відмовилася від маршруту "Північного потоку-2"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Північний потік - 2
Місце
Росія
Теги
РосіяПівнічний потік - 2
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Kom AV
Kom AV
Это всего лишь значит, что Дания осталась без бабла за транзит. И то что вступает в строй проект который чуть дороже, но через Германию. Вот и всё. Скорей всего задержка будет не более двух месяцев. Настало время или туда, или сюда. Решили что пускай чуть дороже, но верней. Но боюсь Дании это аукнется более дорогим газом, свой то кончается, уже скоро для внутренних нужд не хватит, не то что на экспорт.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Вслед за Булгарией и Укроиной, Дания осталась без газа. Американский сжиженный в два раза дороже уже спешит на помощь.
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Александров Сергей
Александров Сергей
В конце 18-ого года англичане стали прицениваться к грядущему " германскому газу". Так вот, может из-за "брексита", а может и нет, но тевтоны им выставили такой прайс, что дешевле было в Лондоне с киркой найти этот газ!
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