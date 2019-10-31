Метро на "Виноградар" 1 млрд шахтарям: монобільшість Ради змінила держбюджет-2019

Монобільшість Верховної Ради на пленарному засіданні в четвер, 31 жовтня, прийняла у другому читанні та в цілому законопроєкт про внесення змін до державного бюджету на 2019 рік, виділивши 1 млрд на погашення боргів перед шахтарями.

"За" проголосував 291 народний депутат. "Проти" не виступив ніхто з парламентарів.

Так, законопроєкт передбачає зниження плану доходів в 2019 році на 20, 4 млрд гривень. У Міністерстві фінансів це пояснили відставанням у надходженнях ПДВ на імпортні товари і ввізного мита в результаті зміцнення гривні.

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На що виділили додаткові кошти

Фінансування авіаційної системи безпеки підвищено на 2,2 млрд грн через збільшення витрат із закупівлі вертольотів за угодою з урядом Франції.

Також передбачено додаткове фінансування вугільних шахт на 1 млрд грн, нацбезпеки і оборони – на 1,4 млрд грн, фонду ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій – на 500 млн грн.

Крім того, підвищується фінансування соцзахисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи на 354, 6 млн грн, заходів щодо реабілітації осіб з інвалідністю – на 787 млн грн.

Буде збільшено видатки на надання держпідтримки будівництва доступного житла на 300 млн грн, на надання пільгових кредитів переселенцям і учасникам АТО або ООС на придбання житла – на 200 млн грн.

Також нардепи підтримали поправку, яка передбачає фінансування будівництва гілки метро до столичного житлового масиву "Виноградар" за рахунок державного бюджету.

"Законопроєкт складається їх декількох блоків: зміни, пов'язані з Кабінетом міністрів, зміни, які виділяють додаткові кошти шахтарям і нашим військовим на передовій і поповнюють резервний фонд. Якщо у міста Києва все-таки є багато засобів на рахунках, і ви сьогодні дозволили їм не повертати до держбюджету ще додаткові кошти, то про шахтарів, військових та резервному фонді більше нікому, подбати, крім нас", – прокоментувала законопроєкт міністр фінансів Оксана Маркарова.

Монобільшість Ради змінила держбюджет-2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перший заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Віталій Шубін визнав, що 1 млрд гривень, які виділили на погашення заборгованості із зарплат шахтарів, не вистачить на комплексне вирішення проблеми.

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