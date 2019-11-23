"Віддайте Милованову траву": Гончарука висміяли за "перемогу" над корупцією

Нардеп від "Слуги народу" Антон Поляков розкритикував прем'єр-міністра Олексія Гончарука за його слова про те, що в Україні відсутня корупція на вищому рівні.

Про це депутат написав у своєму телеграм-каналі. Він підкреслив, що в зв'язку з останніми корупційними скандалами навколо "Слуги народу" такі слова звучать абсурдно.

"Так, Гончарук не перший рік працює в Кабміні, і вже відкрито говорить про "досягнення" попередників. Але про відсутність корупції на топрівні – це просто зашквар. Олексій Валерійович, кричущі факти вказують на корупцію у вашому Кабміні, нашому парламенті і наших з вами всіма ДБР, митниці та Генеральній прокуратурі вже бачать всі українці! Віддайте Милованову траву і більше не беріть!" – написав нардеп.

Олексій Гончарук liga.net

На його думку, ще через пару місяців через "реформи" Кабміну, місцеві бюджети не зможуть виплатити зарплати вчителям і медикам.

"Гончарук відрапортує про кінець епохи бідності", – підсумував Поляков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 листопада Гончарук заявив, що наразі в країні повністю відсутня корупція на вищому рівні.

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