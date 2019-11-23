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23 листопада • оновлено в 14:12
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"Віддайте Милованову траву": Гончарука висміяли за "перемогу" над корупцією

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Нардеп від "Слуги народу" Антон Поляков розкритикував прем'єр-міністра Олексія Гончарука за його слова про те, що в Україні відсутня корупція на вищому рівні.

Про це депутат написав у своєму телеграм-каналі. Він підкреслив, що в зв'язку з останніми корупційними скандалами навколо "Слуги народу" такі слова звучать абсурдно.

"Так, Гончарук не перший рік працює в Кабміні, і вже відкрито говорить про "досягнення" попередників. Але про відсутність корупції на топрівні – це просто зашквар. Олексій Валерійович, кричущі факти вказують на корупцію у вашому Кабміні, нашому парламенті і наших з вами всіма ДБР, митниці та Генеральній прокуратурі вже бачать всі українці! Віддайте Милованову траву і більше не беріть!" – написав нардеп.

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Олексій Гончарук

Олексій Гончарук

liga.net

На його думку, ще через пару місяців через "реформи" Кабміну, місцеві бюджети не зможуть виплатити зарплати вчителям і медикам.

"Гончарук відрапортує про кінець епохи бідності", – підсумував Поляков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 листопада Гончарук заявив, що наразі в країні повністю відсутня корупція на вищому рівні.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особи
Олексій Гончарук Антон Поляков
Місце
Україна
Теги
корупція Кабінет Міністрів України
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Pollak John
Pollak John
складывается впечатление что новое правительство прилетело с Луны и не знало что до этого происходило в Украине . Или они решили по путински нахально обманывать народ ?
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Терещенко Людмила
Терещенко Людмила
Ну что он хочет от Гончарука! У него действительно побеждена коррупция и вообще растут надои, колосится пшеница, увеличивается яйценоскость кур.и доходы от приватизации. Только всё это происходит в его отдельной реальности, существующей у него в голове и не имеющей никакой связи с действительностью. Ну а причина этого написана у него на лбу крупными буквами. Психиатры в курсе, остальным предоставляется возможность проявить свою фантазию.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Терещенко Людмила, Гончарук озвучил фантазии своего мужа, который уверяет в его непревзойденности и гениальности.
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