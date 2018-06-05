"Від виживання до розвитку": в Україні розкрили план економічного прориву

Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів заявив, що Україна перейшла від політики виживання до політики стратегічного розвитку.

Зокрема, прогноз зростання української економіки на найближчі роки залишається позитивним: у 2018 році ВВП зросте на 3%, а в 2019 - на 3,6%, передає "Укрінформ".

"Це добре, але недостатньо. Уряд розуміє, що 3-4% зростання не здатне забезпечити Україні економічний прорив і наблизити нас до світових лідерів. Зберігаючи такий темп зростання, ми тільки в 2021 році відновимо докризовий стан економіки. Для потужного відчутного результату нам потрібно рости на 5-7% на рік", - зазначив Кубів.

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За його словами, чинниками такого зростання повинні стати: залучення інвестицій, продовження структурних економічних реформ, інновації та модернізація виробництва, ефективне державне управління, а також збільшення обсягів експорту.

"Ми знаємо, що, незважаючи на військову і торговельну агресію Російської Федерації, Україна була і залишається конкурентним майданчиком для інвестицій. Ми пропонуємо інвестору стабільну економічну ситуацію, бізнес-клімат, який поліпшується щороку, і доступ до ринків", - повідомив Кубів.

Міністр економічного розвитку і торгівлі також додав, що Україна є потужним логістичним хабом на перетині глобальних транспортних коридорів між Європою і Азією, Африкою та країнами Америки.

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