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Від Росії вимагають грошей за землі Київської Русі: росЗМІ "підірвала" скандальна заява

5.9тЧитати матеріал російською

Екс-генпрокурор Святослав Піскун запропонував стягнути з Росії ренту за "використання" земель Київської Русі.

Така вимога прозвучала в ефірі телеканалу NewsOne.Такою була його реакція на слова спікера Держдуми В'ячеслава Володіна про те, що від України можна вимагати компенсацію за економічні втрати вкраденого Криму.

Він заявив, що Москва повинна платити за користування "українською землею, заснованою Юрієм Долгоруким, київським князем".

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Святослав Піскун

Святослав Піскун

Скріншот з відео

"Вони використовують землі Київської Русі і за це не платять ніяку ренту. Порахувати за 300 років, щоб знайти та взяти їх у рабство, якщо вони не зможуть заплатити", — сказав Піскун.

Ці слова викликали справжній ажіотаж у російських пропагандистських ЗМІ. Вони тут же кинулися тиражувати скандальну заяву.

Від Росії вимагають грошей за землі Київської Русі: росЗМІ "підірвала" скандальна заява
Від Росії вимагають грошей за землі Київської Русі: росЗМІ "підірвала" скандальна заява
Від Росії вимагають грошей за землі Київської Русі: росЗМІ "підірвала" скандальна заява
Від Росії вимагають грошей за землі Київської Русі: росЗМІ "підірвала" скандальна заява

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Російській Федерації запропонували стягнути з Києва компенсацію за 25 років, які Крим був у складі України.

Раніше Третейський суд в Гаазі зобов'язав Росію відшкодувати ряду українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема, йшлося про суму в 159 млн доларів. Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

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Тема
анексія Криму
Особа
Святослав Піскун
Місце
Україна
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Червоний Данило
Червоний Данило
кацапы, бабло гоните! твари рабские!
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Livesey David
Livesey David
А требование будут писать на языке Киевской Руси - русском или есть варианты? ))
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Livesey David, на старославянском который куда ближе к украинскому чем к русскому, который от нее и произошел. Можно было бы об этом подискутировать но с дураком спорить бесполезно, не поймешь.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Какие триста лет? Эти πдоры нам дань должны со времен Святослава, забыли, суки кацапские, как вас вместе с хазарами "чубатый" раком ставил?
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