"Вибрали з двох зол": українцям пояснили підвищення цін на газ

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав вимушеним рішення про підвищення цін на газ в Україні.

"Я взагалі не хотів приймати, і великою мірою переговори, які я вів із липня 2017 року, дали можливість ще півтора року не підвищувати ціни. Певна вигода в цьому для людей була, хоча я намагався його взагалі зняти з порядку денного", – заявив Гройсман в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, уряду вдалося вибрати з двох зол менше.

"Але коли це питання було керівництвом держави прописане у меморандумі з МВФ ще у 2008 році, а потім ще багато разів перепідписувалося, то прибрати це неможливо. Ми знайшли певний консенсус у цьому питанні – з двох зол вибрали менше", – підкреслив Гройсман.

Водночас прем'єр-міністр акцентував увагу на важливості того, скільки газу споживає місто для вироблення тепла.

"І в цьому є питання, чи фундаментально здійснює місцева влада енергомодернізацію свого міста, оновлює інфраструктуру, щоб зменшувати витрати, які забезпечують енергозбереження. А якщо йдеться про те, щоб просто дотувати неефективні витрати з бюджету, то це марнотратство", – резюмував Гройсман.

Володимир Гройсман

Як повідомляв OBOZREVATEL, із 1 листопада газ для населення подорожчав із 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пояснив, що підвищення ціни на газ в Україні було однією із умов продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. У разі, якщо б уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.