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"Вибрали з двох зол": українцям пояснили підвищення цін на газ

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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав вимушеним рішення про підвищення цін на газ в Україні.

"Я взагалі не хотів приймати, і великою мірою переговори, які я вів із липня 2017 року, дали можливість ще півтора року не підвищувати ціни. Певна вигода в цьому для людей була, хоча я намагався його взагалі зняти з порядку денного", – заявив Гройсман в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, уряду вдалося вибрати з двох зол менше.

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"Але коли це питання було керівництвом держави прописане у меморандумі з МВФ ще у 2008 році, а потім ще багато разів перепідписувалося, то прибрати це неможливо. Ми знайшли певний консенсус у цьому питанні – з двох зол вибрали менше", – підкреслив Гройсман.

Водночас прем'єр-міністр акцентував увагу на важливості того, скільки газу споживає місто для вироблення тепла.

"І в цьому є питання, чи фундаментально здійснює місцева влада енергомодернізацію свого міста, оновлює інфраструктуру, щоб зменшувати витрати, які забезпечують енергозбереження. А якщо йдеться про те, щоб просто дотувати неефективні витрати з бюджету, то це марнотратство", – резюмував Гройсман.

Володимир Гройсман

Володимир Гройсман

Як повідомляв OBOZREVATEL, із 1 листопада газ для населення подорожчав із 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пояснив, що підвищення ціни на газ в Україні було однією із умов продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. У разі, якщо б уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.

Читайте всі новини по темі "Ціна на газ" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ціна на газТарифи ЖКГ і субсидії
Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів УкраїниМВФ
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Литвиненко Александр
Литвиненко Александр
Ну лошара так лошара пиздюк только воровать и умеет ни дорог ни жизни ни денег наруководил мать его в пизду
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
но все равно ведь хорошо.можно сказать заебись,газ по двенадцать тысяч .это же намного лучше.чем по шестьсот гривень за тысячу кубатуры,тут и обсуждать нехуй,это ж как неудобно было .включил котел с первыми заморощками и до тепла только позиции регулируй по мощности..издевательство и скукота.вот щас да еврореалии .спасибо чудотворному евромандалаю,кто брикеты придумывает,хуй знает из чегл .кто дрова.кто обувку еще тоталитарную палит.да всякую хуйню.в хатах зато не жарко.ибо как пишут вченые,понижение температурв тела на один градус .приведет к увеличению средней продолжительности жизни на пчтнадцать лет..а если на два ,и жто только начало ..сука .что б вы блядь на том свете скакали до скончания веремен .в казанах с кмпящим полимерацетонным составом.вашим любимым средством .что ментов да солдатиков палили на ебучем мандалае.
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van Dijk Max
van Dijk Max
куда не повернись кругом зло , вот какая она схыдность
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