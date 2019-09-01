Вибір забудовника: названа мінімальна ціна квадратного метра в Києві

Мінімальна адекватна ціна за квадратний метр в новобудовах Києва має становити не менше 14 тисяч гривень.

Таку суму в ефірі ObozTV озвучив експерт з питань нерухомості Володимир Романов. За його словами, будь-які пропозиції забудовників нижче цієї вартості викликають сумніви.

Романов пояснив, що дешевий квадратний метр – одна з ознак, за якими можна визначити нечесного забудовника.

"Вони можуть зробити будівельний майданчик, нагнати техніки, відкрити будку "Відділ продажів" і продавати квартири по 10 тисяч за квадратний метр навіть без котловану. І потім, назбиравши для себе (гроші інвесторів. – Ред.), швиденько вивести всі в офшори" , – попередив експерт.

"Для Києва нижче 14 тисяч (гривень за квадратний метр. Ред.) – це вже велике питання. Навіть на стадії котловану. Незалежно від району. Адже тільки собівартість побудови квадратного метра близько 300-400 доларів", – зазначив він.

За його словами, другою ознакою недобросовісного забудовника може бути відсутність "історії", тобто ці компанії ще нічого не побудували.

Крім того, Романов порекомендував ретельно вивчати документи на земельну ділянку. Земля може бути у власності у забудовника або перебувати в оренді, а її цільове призначення має збігатися з фактичним використанням (це може бути будівництво багатоповерхового будинку, будівництво бізнес-центру тощо).

Як писав OBOZREVATEL, раніше ріелтори прогнозували поступове падіння цін на старі квартири. Водночас нове, готове до заселення житло, до осені може подорожчати до 5%.

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