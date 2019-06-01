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"Вибило скло в будинках": у Дзержинську потужно вибухнув завод боєприпасів. Фото і відео НП

1.2тЧитати матеріал російською

У російському місті Дзержинськ Нижегородської області прогриміли вибухи на території заводу боєприпасів "Кристал".

За попередніми даними, вибухи сталися у цеху з виробництва тротилу, повідомляє джерело "Інтерфаксу" в службах технічного нагляду Нижньогородській області.

"Вибух стався у результаті порушення технологічного процесу в цеху з виробництва тротилу НДІ "Кристал", – сказало джерело.

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За словами місцевих жителів, спочатку в Дзержинську відключили електрику в декількох кварталах, а після трапилося два вибухи з боку заводу.

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Очевидці публікують у соцмережах фото з місця НП у Дзержинську

Очевидці публікують у соцмережах фото з місця НП у Дзержинську

Каже Москва

Очевидці публікують у соцмережах фото з місця НП у Дзержинську

Очевидці публікують у соцмережах фото з місця НП у Дзержинську

НТВ

Очевидці публікують у соцмережах фото з місця НП у Дзержинську

Очевидці публікують у соцмережах фото з місця НП у Дзержинську

Каже Москва

Очевидці публікують у соцмережах фото з місця НП у Дзержинську

Очевидці публікують у соцмережах фото з місця НП у Дзержинську

Каже Москва

Очевидці публікують у соцмережах фото з місця НП у Дзержинську

Очевидці публікують у соцмережах фото з місця НП у Дзержинську

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Очевидці публікують у соцмережах фото з місця НП у Дзержинську

Очевидці публікують у соцмережах фото з місця НП у Дзержинську

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Очевидці публікують у соцмережах фото з місця НП у Дзержинську

Очевидці публікують у соцмережах фото з місця НП у Дзержинську

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Пигин Макс
Пигин Макс
Да вы совсем больные придурки! Пятёрочка тут при чём?
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