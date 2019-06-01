"Вибило скло в будинках": у Дзержинську потужно вибухнув завод боєприпасів. Фото і відео НП

У російському місті Дзержинськ Нижегородської області прогриміли вибухи на території заводу боєприпасів "Кристал".
За попередніми даними, вибухи сталися у цеху з виробництва тротилу, повідомляє джерело "Інтерфаксу" в службах технічного нагляду Нижньогородській області.
"Вибух стався у результаті порушення технологічного процесу в цеху з виробництва тротилу НДІ "Кристал", – сказало джерело.
За словами місцевих жителів, спочатку в Дзержинську відключили електрику в декількох кварталах, а після трапилося два вибухи з боку заводу.
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Очевидці публікують у соцмережах фото з місця НП у Дзержинську
Каже Москва
Очевидці публікують у соцмережах фото з місця НП у Дзержинську
НТВ
Очевидці публікують у соцмережах фото з місця НП у Дзержинську
Каже Москва
Очевидці публікують у соцмережах фото з місця НП у Дзержинську
Каже Москва
Очевидці публікують у соцмережах фото з місця НП у Дзержинську
Telegram-канал "Раніше всіх"
Очевидці публікують у соцмережах фото з місця НП у Дзержинську
Telegram-канал "Раніше всіх"
Очевидці публікують у соцмережах фото з місця НП у Дзержинську
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