"Вибило скло в будинках": у Дзержинську потужно вибухнув завод боєприпасів. Фото і відео НП

У російському місті Дзержинськ Нижегородської області прогриміли вибухи на території заводу боєприпасів "Кристал".

За попередніми даними, вибухи сталися у цеху з виробництва тротилу, повідомляє джерело "Інтерфаксу" в службах технічного нагляду Нижньогородській області.

"Вибух стався у результаті порушення технологічного процесу в цеху з виробництва тротилу НДІ "Кристал", – сказало джерело.

За словами місцевих жителів, спочатку в Дзержинську відключили електрику в декількох кварталах, а після трапилося два вибухи з боку заводу.

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Очевидці публікують у соцмережах фото з місця НП у Дзержинську Каже Москва

Очевидці публікують у соцмережах фото з місця НП у Дзержинську НТВ

Очевидці публікують у соцмережах фото з місця НП у Дзержинську Каже Москва

Очевидці публікують у соцмережах фото з місця НП у Дзержинську Каже Москва

Очевидці публікують у соцмережах фото з місця НП у Дзержинську Telegram-канал "Раніше всіх"

Очевидці публікують у соцмережах фото з місця НП у Дзержинську Telegram-канал "Раніше всіх"

Очевидці публікують у соцмережах фото з місця НП у Дзержинську Telegram-канал "Раніше всіх"

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