"Ви хто такий? Учіть матчастину!" Коломойський у прямому ефірі поставив на місце відомого інвестора

Бізнесмен Ігор Коломойський посперечався з генеральним директором інвестиційної компанії Dragon Capital Томашем Фіалою через аудит ПриватБанку.

Дискусія розгорілася в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 20 вересня.

Так, Фіала вказав Коломойському на деякі нестиковки в даних аудиторів перед націоналізацією банку.

Коломойський у Шустера поставив на місце Фіалу Скріншот з відео

"Можете прокоментувати якість кредитів, які ваш банк видав? Кому вони були видані? Чому ці компанії не обслуговують кредитний портфель?" – запитав інвестор.

"Я можу прокоментувати повну вашу непроінформованість", – відповів Коломойський, озвучуючи свої дані і спростовуючи звинувачення.

"Жодні авіалінії і феросплавні заводи кредитів у ПриватБанку не мали. Ідіть учіть матчастину", – додав він.

Фіала почав розмову про звітність ПриватБанку за 2014-2015 рік, на що Коломойський вибухнув новими запереченнями: "Давайте подивимося ще в 2008, 2009, 1992, може?"

Коломойський у Шустера поставив на місце Фіалу Скріншот з відео

Гендиректор Dragon Capital спробував озвучити аргументи, однак бізнесмен наполіг на своєму.

"Я не збираюся тут влаштовувати... Скажіть, ви хто такий? Ви аудитор чи хто? Читайте аудит спокійно. Якщо вмієте читати, ви все там прочитаєте", – сказав Коломойський.

"Ви не прокурор і не слідчий, підозри залиште для своєї дружини! Так буде коректно", – підсумував бізнесмен.

Коломойський поставив на місце Фіалу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Коломойський назвав надуманою історією звинувачення про виведення $5 мільярдів із ПриватБанку.

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