"Великий виклик!" У Зеленського натякнули на долю бюджету України

Верховна Рада вже на цьому пленарному тижні планує розглянути питання щодо Державного бюджету на 2020 рік.

"На пленарному тижні з 17 по 20 вересня планується розглянути ще 38 питань, зокрема – про Державний бюджет України на 2020 рік", – повідомив голова парламенту Дмитро Разумков, передає "Укрінформ".

"Нагадую ще раз, що до 15 вересня Кабінет міністрів України має внести до Верховної Ради України проєкт бюджету на наступний 2020 рік", – додав спікер.

За його словами, це стане великим викликом як для нового Кабінету міністрів, так і для Верховної Ради.

"Прошу комітети так організувати свою роботу, щоб були пов'язані розгляди всіх альтернативних законопроєктів, які подані відповідно до регламенту", – резюмував Разумков.

Рада вже на цьому пленарному тижні планує розглянути питання щодо Державного бюджету на 2020 рік Stockworld

Як писав OBOZREVATEL, у липні 2019 року надходження до бюджету України перевиконали плани, однак загалом із початку року утворився дефіцит у 21,9 млрд грн.

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