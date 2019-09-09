"Великий виклик!" У Зеленського натякнули на долю бюджету України

Верховна Рада вже на цьому пленарному тижні планує розглянути питання щодо Державного бюджету на 2020 рік.
"На пленарному тижні з 17 по 20 вересня планується розглянути ще 38 питань, зокрема – про Державний бюджет України на 2020 рік", – повідомив голова парламенту Дмитро Разумков, передає "Укрінформ".
"Нагадую ще раз, що до 15 вересня Кабінет міністрів України має внести до Верховної Ради України проєкт бюджету на наступний 2020 рік", – додав спікер.
За його словами, це стане великим викликом як для нового Кабінету міністрів, так і для Верховної Ради.
"Прошу комітети так організувати свою роботу, щоб були пов'язані розгляди всіх альтернативних законопроєктів, які подані відповідно до регламенту", – резюмував Разумков.
Рада вже на цьому пленарному тижні планує розглянути питання щодо Державного бюджету на 2020 рік
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Як писав OBOZREVATEL, у липні 2019 року надходження до бюджету України перевиконали плани, однак загалом із початку року утворився дефіцит у 21,9 млрд грн.
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