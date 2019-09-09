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10 вересня • оновлено в 06:47
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"Великий виклик!" У Зеленського натякнули на долю бюджету України

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Верховна Рада вже на цьому пленарному тижні планує розглянути питання щодо Державного бюджету на 2020 рік.

"На пленарному тижні з 17 по 20 вересня планується розглянути ще 38 питань, зокрема – про Державний бюджет України на 2020 рік", – повідомив голова парламенту Дмитро Разумков, передає "Укрінформ".

"Нагадую ще раз, що до 15 вересня Кабінет міністрів України має внести до Верховної Ради України проєкт бюджету на наступний 2020 рік", – додав спікер.

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За його словами, це стане великим викликом як для нового Кабінету міністрів, так і для Верховної Ради.

"Прошу комітети так організувати свою роботу, щоб були пов'язані розгляди всіх альтернативних законопроєктів, які подані відповідно до регламенту", – резюмував Разумков.

Рада вже на цьому пленарному тижні планує розглянути питання щодо Державного бюджету на 2020 рік

Рада вже на цьому пленарному тижні планує розглянути питання щодо Державного бюджету на 2020 рік

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Як писав OBOZREVATEL, у липні 2019 року надходження до бюджету України перевиконали плани, однак загалом із початку року утворився дефіцит у 21,9 млрд грн.

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Тема
Держбюджет-2020
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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