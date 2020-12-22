Великі українські мобільні оператори удвічі піднімуть ціни на послуги

Мобільний оператор "Київстар" з 1 січня 2021 року підніме вартість тарифних планів. Послуги компанії Vodafone виростуть в ціні з 28 грудня 2020 року.

Як повідомив на своєму сайті "Київстар", зміни стосуватимуться зокрема пакетів інтернет послуг – "Домашній інтернет", "Все разом" і "Київстар ТВ".

Багатьом користувачам вже розіслали смс з попередженнями, що ціни підвищуються. Приміром, деякі тарифні плани подорожчають удвічі.

Тариф "Безлім" замість 95 грн / міс. з Нового року буде коштувати 175 грн. У пакет увійдуть необмежений інтернет, як мобільний, так і провідний. Плюс збільшений удвічі обсяг вихідних дзвінків і SMS – до 200 хвилин по Україні і 200 SMS.

З 1 січня зміни очікують і тих "контрактників", які користуються своїми тарифами три роки і більше. Оператор попередив, що їм потрібно встигнути змінити тариф на будь-який з актуальних до Нового року. У зворотному випадку "Київстар" переведе їх автоматично.

Найдешевший постпейд-пакет – Smart (150 грн/міс., 12000 МБ, по 120 хвилин і SMS).

Відзначимо, що "Київстар" також задумав скасувати тарифний план, який не включає інтернет послуги. В основному ним користувалися старші люди, які не використовують підключення до інтернету. Зараз же, щоб отримати тарифний план без інтернету – потрібно приїхати до відділення "Київстару" і підписати контракт на місці. В іншому випадку, тарифний план, який коштує 60 грн зросте до 100 грн і буде включати інтернет послуги.

Ціни мобільного оператора Vodafone також виростуть, сказано на сайті компанії. З 28 грудня Vodafone 4G Smart XS буде коштувати 45 грн в місяць замість 35 грн (1 ГБ, 100 хвилин по Україні).

На 20 грн збільшиться щомісячна абонплата і в інших пакетах. Наприклад, в Vodafone 4G Smart S – до 85 грн (5 ГБ, 200 хвилин) і в Vodafone 4G Smart M – до 130 грн (9 ГБ, 300 хвилин).

Багатьом користувачам вже надійшли повідомлення про зростання тарифів.

Також інтернет оператор "Воля" повідомив, що деякі пакети послуг подорожчають. Користувачі отримали повідомлення, що старі тарифні плани ліквідують і замінюють на нові. Новий тариф вищий на 40 грн в місяць.

Раніше OBOZREVATEL писав, що через підвищення ціни на електроенергію, а також введення щомісячної оплати за основними пакетами – мобільним операторам рано чи пізно доведеться шукати додаткові джерела заробітку.

Ми також розібралися, чому в Україні інтернет рано чи пізно сильно подорожчає. Ринок уже перенасичений провайдерами, тому працювати за нинішніми цінами стає просто невигідно. Ера щодо дешевого інтернету добігає кінця, і вже скоро українці будуть платити більше.