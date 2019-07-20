"Велика поразка": озвучені серйозні проблеми газопроводу Путіна

"Газпром" не встигне вчасно побудувати газопровід "Північний потік-2", за допомогою якого Росія має намір постачати газ у Європейський Союз в обхід України.

Існує ймовірність того, що газопровід не буде запущено і через півроку після запланованої дати запуску, повідомила заступник міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль в інтерв'ю ZN.ua.

"Північний потік-2" не буде працювати з 1 січня 2020 року, як вони цього хотіли. Навіть не факт, що це станеться 1 липня наступного року. Вони тільки зараз починають переробляти проектну документацію під альтернативний шлях, минаючи територіальні води Данії", – підкреслила Зеркаль.

За її словами, це вже велика поразка Російської Федерації.

"Інший момент — європейське законодавство: посилення ринкових відносин у рамках європейського газового ринку означає, що "Північний потік" не працюватиме так, як вони його собі побудували фінансово й організаційно", – додала заступник глави МЗС.

Зеркаль також наголосила, що не ставиться до "Північного потоку-2" як до чогось фатального.

"Виходжу з того, що на "Північний потік" вже поширюється законодавство ЄС, і він ніколи не буде вигідний росіянам так, як вони на це сподіваються. А якщо їм щось не вигідно, то вони часто кидають таку ідею", – резюмувала вона.

"Газпром" не встигне вчасно побудувати газопровід "Північний потік-2"

Нагадаємо, що голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.

Він наголосив, що РФ на тристоронніх газових переговорах про умови транзиту та імпорту газу після 2019 року тягнутиме час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні й, за відсутності нових договорів, може припинити транзит на початку 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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