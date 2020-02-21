Державна продовольчо-зернова корпорація використовувала масштабні схеми обналу в результаті яких бюджет України втратив мільйони гривень.

Ланцюжок починається з того, що у вересні 2019-го ДПЗКУ перевела "ТОВ Салана-Трейд" понад 46 млн грн за покупку 10 тис. тонн ячменю і 1,7 тис. тонни пшениці. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

"Салана-трейд" "купила" ячмінь і пшеницю у ТОВ "Програматік" (за 42,5 млн грн). 3,5 млн грн загубилися по дорозі – націнка постачальника. У "Програматік" і головний бухгалтер, і директор, і засновник – одна людина. Найчастіше це ознака фіктивності.

"Салана-трейд" купила свою пшеницю і ячмінь у трьох компаній на загальну суму 42,3 млн грн (загубилося 200 тисяч). Але постачальники: "Лайт Груп", "Олкарія Стандарт", "Спецрента", "Проксітехноторг" ячмінь фізично продати не могли, оскільки його не купували і не виробляли.

Всі чотири компанії викликають низку питань. Наприклад, у "Лайт Груп", як і "Олкарія Стандарт", основний вид діяльності – оптова торгівля пиломатеріалами. А "Проксітехноторг" вже замішаний у відмиванні грошових коштів.

"Тобто, угода, ймовірно, має всі ознаки фіктивності. Навіщо це робиться? Це не тільки спосіб вивести гроші з компанії, але і можливість украсти гроші на податки. Згідно із законом, покупець має право на податковий кредит, коли робить покупку, а коли сам продає – отримує податкове зобов'язання. Від зобов'язань віднімають кредит і платять у бюджет тільки різницю, а не весь ПДВ. Справа в тому, що в результаті цілої серії угод податкові зобов'язання фактично зникли", – відзначається у публікації.

Державна продовольчо-зернова корпорація використовувала масштабні схеми обналу в результаті яких бюджет України втратив мільйони гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Служба безпеки України виявила та припинила функціонування багатомільйонної схеми ухилення від сплати податків, яка протягом року діяла в Херсоні.

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