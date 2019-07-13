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"Ваша карта заблокована!" В Україні шахраї запустили новий обман

5.2т Читати матеріал російською

В Україні шахраї для виманювання грошей запустили новий обман за допомогою СМС-повідомлень.

На це в мережі скаржаться користувачі, які вже отримали підозрілі сповіщення. Зокрема, вони публікують скріншоти.

У повідомленні наголошується, що карта користувача нібито "заблокована банком" і для відновлення доступу необхідно пройти авторизацію.

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Шахрайство в мережі

Шахрайство в мережі

Ілюстрація

"Ваша карта заблокована!" В Україні шахраї запустили новий обман

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні шахраї влаштували масову розсилку повідомлень на мобільні телефони про велику суму виграшу.

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Тема
шахрайство в Києві
Місце
Україна
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
В этом концлагере мародеров проблема придумать причину обворовать?!))
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