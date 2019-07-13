"Ваша карта заблокована!" В Україні шахраї запустили новий обман

В Україні шахраї для виманювання грошей запустили новий обман за допомогою СМС-повідомлень.
На це в мережі скаржаться користувачі, які вже отримали підозрілі сповіщення. Зокрема, вони публікують скріншоти.
У повідомленні наголошується, що карта користувача нібито "заблокована банком" і для відновлення доступу необхідно пройти авторизацію.
Шахрайство в мережі
Ілюстрація
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні шахраї влаштували масову розсилку повідомлень на мобільні телефони про велику суму виграшу.
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