Болгарська ясновидиця Ванга передбачила на 2020 рік велику фінансову кризу, результатом якої стане падіння значимості світових валют.

Одного разу вона передбачила, що гроші стануть не потрібні – їх замінять цифри. За життя Ванги це можна було сприйняти як твердження, що в грошах відпаде потреба. Тепер же видно, що мова йшла, скоріше, про велику фінансову кризу.

Як пояснила астролог-таролог Ірина Заводіна, вважається, що у 2020 році станеться щось, що стане спусковим гачком для подальших подій, які згодом приймуть незворотний характер.

Ванга передбачила кризу

До цього ж часу дослідники спадщини Ванги приурочують і її пророкування про відкриття (або впровадження) джерела енергії, який затьмарить енергію самого Сонця.

Цей факт Ванга, судячи з усього, пов'язувала саме з темою непотрібності грошей. Можливо, проблема буде полягати в тому, що таке відкриття повністю "змішає карти" тих, хто управляє світовими процесами, пов'язаними зі сферою енергоресурсів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ванга ще у минулому столітті могла передбачити пандемію коронавірусу 2019 nCoV.

Саме з якою хворобою людям доведеться мати справу, вона не уточнювала. Однак Ванга говорила, що люди будуть падати і помирати прямо на вулицях від давно забутого вірусу.

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