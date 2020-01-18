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18 січня • оновлено в 05:51
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Вагітних дозволять звільняти? Розкрито фейк Медведчука про новий Трудовий кодекс

1.3т
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Народні депутати від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук та Наталія Королевська заявили, що нові законопроєкти про працю дозволять звільняти вагітних та працівників у декретних відпустках. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

“Запровадження такої "підстави" для звільнення, як "утрата довіри", можливість звільняти жінок, котрі перебувають у декретній відпустці, скасування індексації зарплат – це лише частина планованих Кабміном нововведень”, – заявляв Медведчук. Про це повідомляє bihus.info.

“Потрапити під звільнення можуть навіть вагітні жінки”, – наголошувала Королевська.

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Однак відповідні законопроєкти навпаки захищають працівників у таких випадках.

“Забороняється розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з вагітними жінками та жінками, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та з жінкою, чоловіком, іншим законним представником дитини, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, крім випадків ліквідації юридичної особи – роботодавця, припинення фізичною особою виконання функцій роботодавця”, – йдеться у тексті документу.

Таким чином, звільнити цю категорію людей можуть лише у випадку фактичного зникнення місця роботи.

Відповідні законопроєкти навпаки захищають працівників

Відповідні законопроєкти навпаки захищають працівників

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сайті Верховної Ради опублікували затверджений Кабміном законопроект про зміни до Трудового кодексу (КЗпП). У ньому зберігаються базові соціальні гарантії в сфері праці, але роботодавцям дадуть більше можливостей для звільнення співробітників.

У президентській партії "Слуга народу", аргументуючи необхідність прийняття нового КЗпП, заявили, що в Україні " права найманих працівників захищені навіть більше, ніж цього хочуть самі працівники".

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Автор
Віктор Калиненко
Особи
Наталія Королевська Віктор Медведчук
Місце
Україна
Тег
Кодекс про працю
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