Вагітних дозволять звільняти? Розкрито фейк Медведчука про новий Трудовий кодекс

Народні депутати від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук та Наталія Королевська заявили, що нові законопроєкти про працю дозволять звільняти вагітних та працівників у декретних відпустках. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

“Запровадження такої "підстави" для звільнення, як "утрата довіри", можливість звільняти жінок, котрі перебувають у декретній відпустці, скасування індексації зарплат – це лише частина планованих Кабміном нововведень”, – заявляв Медведчук. Про це повідомляє bihus.info.

“Потрапити під звільнення можуть навіть вагітні жінки”, – наголошувала Королевська.

Однак відповідні законопроєкти навпаки захищають працівників у таких випадках.

“Забороняється розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з вагітними жінками та жінками, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та з жінкою, чоловіком, іншим законним представником дитини, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, крім випадків ліквідації юридичної особи – роботодавця, припинення фізичною особою виконання функцій роботодавця”, – йдеться у тексті документу.

Таким чином, звільнити цю категорію людей можуть лише у випадку фактичного зникнення місця роботи.

Відповідні законопроєкти навпаки захищають працівників

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сайті Верховної Ради опублікували затверджений Кабміном законопроект про зміни до Трудового кодексу (КЗпП). У ньому зберігаються базові соціальні гарантії в сфері праці, але роботодавцям дадуть більше можливостей для звільнення співробітників.

У президентській партії "Слуга народу", аргументуючи необхідність прийняття нового КЗпП, заявили, що в Україні " права найманих працівників захищені навіть більше, ніж цього хочуть самі працівники".

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