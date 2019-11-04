В уряді оголосили конкурс на посаду нового глави ДФС та низки міністерств

Кабінет міністрів України відкрив конкурси на посади глав Мінекоенерго, Мінрегіону та Державної фіскальної служби.

Про це повідомляє пресслужба уряду. Відзначається, що позачергове засідання було проведено 3 листопада.

Уряд також зняв із посади голову Державного космічного агентства Дегтяренка Павла Глібовича й оголосив конкурс на заняття його посади. При цьому тимчасове виконання обов'язків генерального директора Державного авіаційного підприємства "Україна" було покладено на Пономаренка Олександра Вікторовича.

При цьому були відкриті конкурси на посади голови Державної екологічної інспекції, посади заступника голови Державної фіскальної служби.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про плани Кабінету Міністрів скоротити більше 18 тис. працівників районних державних адміністрацій.

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