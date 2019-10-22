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22 жовтня • оновлено в 13:14
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В уряді показали, як виглядає "дорога життя" після ремонту: відео

1.4т Читати матеріал російською

Радник прем'єр-міністра України Юрій Голік відзвітував про завершення капітального ремонту траси Запоріжжя – Маріуполь.

Про це він написав у Facebook. За словами чиновника, виконана робота стала "рекордною для України" (для перегляду відео, доскрольте новину до кінця).

Юрій Голік

Юрій Голік

112.ua

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В Україні взялися за ремонт найгіршої траси країни: опубліковано відео

"130 кілометрів, які взялися зробити за 90 днів. Всі роботи "по асфальту" були закінчені за 68 днів. Це рекорд України. На трасі працювали 637 одиниць техніки і 1 086 осіб. Дякую кожному, хто працював на цій трасі і тим, хто зробив все, щоб вона була відремонтована вся. "Дорога життя", як називають цю трасу жителі Маріуполя, перетворилася з напряму в нормальну дорогу. Далі – по всій країні", – заявив Голик.

Траса Запоріжжя – Маріуполь була побудована в 1962 – 1965 роках. З 1990-х років вона жодного разу не ремонтувалася. Ремонт почався в 2016-му році, і за три роки було відремонтовано всього 70 км.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав як в мережі почали обговорювати той факт, що на трасі "Київ – Одеса" деякі недавно відремонтовані ділянки асфальту буквально "пішли хвилями".

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Теми
Дороги в Україні Ремонт доріг
Особа
Юрій Голик
Місце
Україна Маріуполь
Теги
ремонт і будівництво доріг ями на дорогах
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