В уряді показали, як виглядає "дорога життя" після ремонту: відео

Радник прем'єр-міністра України Юрій Голік відзвітував про завершення капітального ремонту траси Запоріжжя – Маріуполь.

Про це він написав у Facebook. За словами чиновника, виконана робота стала "рекордною для України" (для перегляду відео, доскрольте новину до кінця).

Юрій Голік 112.ua

"130 кілометрів, які взялися зробити за 90 днів. Всі роботи "по асфальту" були закінчені за 68 днів. Це рекорд України. На трасі працювали 637 одиниць техніки і 1 086 осіб. Дякую кожному, хто працював на цій трасі і тим, хто зробив все, щоб вона була відремонтована вся. "Дорога життя", як називають цю трасу жителі Маріуполя, перетворилася з напряму в нормальну дорогу. Далі – по всій країні", – заявив Голик.

Траса Запоріжжя – Маріуполь була побудована в 1962 – 1965 роках. З 1990-х років вона жодного разу не ремонтувалася. Ремонт почався в 2016-му році, і за три роки було відремонтовано всього 70 км.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав як в мережі почали обговорювати той факт, що на трасі "Київ – Одеса" деякі недавно відремонтовані ділянки асфальту буквально "пішли хвилями".

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