В Україну заборонили ввезення м'яса з ЄС: що трапилося

В Україну з 15 лютого заборонено ввезення польської великої рогатої худоби, продукції та сировини з неї.

Як повідомляє AgroNews, причиною стало виявлення в країні випадків коров'ячого сказу.

"У зв'язку з виявленими ГЕ ВРХ (губчастоподібна енцефалопатія великої рогатої худоби. — Ред.) в Республіці Польща згідно з офіційним повідомленням Всесвітньої організації з охорони здоров'я тварин, Головним державним ветеринарним інспектором України було введено заборону від 15.02.2019 № 602-113-18/2481, згідно з якою тимчасово заборонено ввезення з Польщі в Україну великої рогатої худоби, продукції та сировини з неї", — йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що в Україні не реєструвалося випадків захворювання тварин на коров'ячий сказ.

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