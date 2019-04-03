|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

В українця вкрали $258 000 у біткоїнах за допомогою iPhone

1.4тЧитати матеріал російською

Киянин віддав свій телефон iPhone у ремонт в американському Брукліні і в результаті цього залишився без усіх біткоїнів на рахунку, вартість яких на той момент складала близько 258 тис. доларів.

В Apple Store він звернувся 6 березня 2018 року, передає AIN.UA. Йому повідомили, що в телефоні не працює Wi-Fi-модуль і видали на час інший гаджет.

Відзначається, що для зберігання криптовалюти українець використав додаток BITPAY – форк COPAY. За його словами, він вважався досить безпечним. Ключ відновлення чоловік зберігав у Notes, в замітці під складним паролем.

Новини
Найбільшу криптобіржу зламали: як відреагував біткоїн

В українця вкрали $258 000 у біткоїнах за допомогою iPhone

UnlockBoot

Оскільки на новому телефоні програма давала збій, киянин не одразу зміг зайти в особистий кабінет. При цьому спостерігалися регулярні проблеми з iCould. Але коли українцеві все ж вдалося відкрити програму, він побачив на своєму рахунку замість 28 біткоїнів 0.

Як стало відомо, кошти, загальна вартість яких становила близько 258 тис. доларів, вивели з гаманця 16 квітня 2018 року.

За словами власника, він так і не зміг зрозуміти, як це могло трапитися, оскільки в старому смартфоні стояв PIN-код і FaceID, а в BITPAY також був встановлений FaceID.

У службі підтримки Apple чоловікові допомогти не змогли навіть через рік. Примітно, що проблеми з iCould на новому телефоні продовжилися.

В українця вкрали $258 000 у біткоїнах за допомогою iPhone

banco.az

Як повідомляв OBOZREVATEL, середня ринкова вартість біткоїна у вівторок, 2 квітня, подолала позначку в 5000 доларів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Криптовалюти" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Криптовалюти
Тег
біткойн
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
1
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки