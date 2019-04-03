В українця вкрали $258 000 у біткоїнах за допомогою iPhone

Киянин віддав свій телефон iPhone у ремонт в американському Брукліні і в результаті цього залишився без усіх біткоїнів на рахунку, вартість яких на той момент складала близько 258 тис. доларів.

В Apple Store він звернувся 6 березня 2018 року, передає AIN.UA. Йому повідомили, що в телефоні не працює Wi-Fi-модуль і видали на час інший гаджет.

Відзначається, що для зберігання криптовалюти українець використав додаток BITPAY – форк COPAY. За його словами, він вважався досить безпечним. Ключ відновлення чоловік зберігав у Notes, в замітці під складним паролем.

UnlockBoot

Оскільки на новому телефоні програма давала збій, киянин не одразу зміг зайти в особистий кабінет. При цьому спостерігалися регулярні проблеми з iCould. Але коли українцеві все ж вдалося відкрити програму, він побачив на своєму рахунку замість 28 біткоїнів 0.

Як стало відомо, кошти, загальна вартість яких становила близько 258 тис. доларів, вивели з гаманця 16 квітня 2018 року.

За словами власника, він так і не зміг зрозуміти, як це могло трапитися, оскільки в старому смартфоні стояв PIN-код і FaceID, а в BITPAY також був встановлений FaceID.

У службі підтримки Apple чоловікові допомогти не змогли навіть через рік. Примітно, що проблеми з iCould на новому телефоні продовжилися.

banco.az

Як повідомляв OBOZREVATEL, середня ринкова вартість біткоїна у вівторок, 2 квітня, подолала позначку в 5000 доларів.

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