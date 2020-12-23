Субсидію можуть забрати за велику квартиру або дорогу покупку: кого змусять повернути гроші

З 2021 року українців перевірятимуть одразу після того, як вони подадуть заяву на оформлення субсидії. Якщо в одержувача виявлять великий будинок або квартиру, помітять велику покупку – допомогу доведеться повернути назад до бюджету.

OBOZREVATEL розібрався, за що можуть забрати гроші:

є будинок площею від 200 кв. м або квартира від 120 кв. м;

машина до 5 років;

зробили покупку на суму від 50 тис. грн;

останнім часом не платили ЄСВ і не перебували на обліку в Центрі зайнятості.

Також у новому році на субсидії виділять 36,6 млрд грн. Це майже на 400 млн менше, ніж у 2020-му. У Кабміні вже анонсували підвищення тарифів на електроенергію, щомісяця перераховують тарифи на газ, розблокували можливість підвищувати тарифи на опалення і гарячу воду.

Очевидно, що витрати на комуналку будуть рости, а грошей на субсидії будуть виділяти все менше. У такому разі: або будуть зростати доходи населення, або ретельніше стануть контролювати одержувачів допомоги і відсівати порушників, чи розмір субсидій скоротиться.

У 2021-му українцям замість 15% від сукупного доходу сім'ї на комуналку потрібно буде віддавати 20%. Розмір обов'язкового платежу збільшиться відразу після останнього карантинного місяця. Припустимо, якщо сукупний дохід вашої сім'ї з двох осіб 10 тис. грн, а за комуналку треба платити 2 тис. грн, зараз субсидія складе близько 500 грн, а в 2021-му ви можете зовсім втратити на неї право.

Разом із бюджетом на 2021 рік Україна отримала нові соціальні нормативи, орієнтири щодо інфляції і навіть комунальних субсидій. Про те, як правильно розуміти рішення парламентарів і до чого вони призведуть – читайте в нашому матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початком опалювального сезону почали рости ціни на газ. Як припускають експерти, блакитне паливо буде дешевшим, ніж у минулому опалювальному сезоні, однак значно дорожчим, ніж восени. Водночас виростуть і ціни на опалення.

Національна комісія з питань енергетики і комунальних послуг схвалила підвищення з 1 січня 2021-го тарифів на розподіл природного газу (так звана абонплата). У середньому ціни зростуть на 80%.