Долари продаватимуть у мережі і на вулиці: що відомо про нововведення НБУ

Із 7 лютого банки України зможуть пропонувати клієнтам купівлю і продаж валюти в мережі. Це відбуватиметься у системах інтернет-банкінгу.

Про це ObozTV розповів директор департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко. Він пояснив, що купівля валюти у формі банкнот для звичайного громадянина не особливо зручна.

"Люди можуть отримати зношені купюри, або загубити їх. А якщо йдеться про операції із власними заощадженнями, то набагато зручніше і сучасніше проводити такі операції в онлайні через інтернет-портал банку", – уточнив Пономаренко.

Чиновник нагадав про ще одну банківську інновацію: появу на вулицях українських міст терміналів із продажу валюти. За його словами, це данина прогресу в банківській сфері, адже подібні автомати вже давно існують у всьому світі.

"Тому немає причин для того, щоб вони не працювали в Україні. Це цікавий напрямок бізнесу. Але поки що я не думаю, що це суттєво змінить ситуацію на валютному ринку і на кожному кроці з'являться термінали", – підсумував Пономаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з лютого 2019 року частка українців зможе отримувати зарплати у доларах, а деякі рублі заборонять.

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