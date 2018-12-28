В Україні з'явиться нововведення для контролю на дорогах: що про це відомо

В Україні протягом півроку повинні встановити шість майданчиків для автоматичного зважування автотранспорту в русі.

Конктракт щодо пілотного проекту зважування підписали представники "Укравтодору" в п'ятницю, 28 грудня, передає прес-служба відомства у Facebook.

На під'їздах до Києва на дорогах М-06, М-03, М-01, М-05, М-07 побудують шість майданчиків для автоматичного зважування у русі. Проект планується за два-три роки розширити до 200-250 таких пунктів по всій країні.

Переможець тендеру — україно-канадський консорціум: компанії СЕА Електронікс Україна, International Road Dynamics, Автомагістраль-Південь. Вартість контракту становить $6,44 млн і 1,8 млн грн (із урахуванням ПДВ).

Термін пристрою WIM-систем — до семи календарних місяців (залежно від локації). Період відповідальності за дефекти — 18 календарних місяців.

WIM на дорогах Укрінформ

WIM-систем повинна стати частиною загальної системи ІТС (Інтелектуальні транспортні системи), яку "Укравтодор" планує втілювати в наступному році.

Вона об'єднує такі складові: Traffic Control (контроль трафіку), Automatic Speeding Control (автоматичний контроль швидкості), Tolling (контроль руху вантажівок і збору оплат від вантажівок), WIM (зважування вантажівок у русі).

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