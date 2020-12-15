В Україні з'явилася нова монета. Фото
В Україні 15 грудня ввели в обіг нову пам'ятну монету зі срібла вартістю 3600 грн.
Як повідомила пресслужба Національного банку України, діаметр пам'ятної монети становить 50 міліметрів, тираж – 2500 штук. Роздрібна ціна – 3684 грн.
Монета входить в серію "Духовні скарби України". Вона присвячена спадщині давньої духовної пісенної традиції, поширеної з кінця XVI ст. на всій етнічній території українців і білорусів, зокрема, нотним збірникам різних жанрів літургійного співу – Ірмологіон.
На аверсі монети – малий герб України, дата карбування, номінал і сторінка Супральского Ірмологіону.
На реверсі – стилізований фрагмент сторінки Ірмологіону і ікони "Воздвиження Чесного хреста з сім'єю Яна Собеського", а також написи "Збірник церковних піснеспівів" та Ірмологіон.
Згодом нові гроші повністю займуть місце нинішніх банкнот. Головна причина паперові купюри швидко зношуються, їх доводиться часто міняти, а монети служать в рази довше.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні з 19 листопада ввели в обіг пам'ятну монету номіналом 10 гривень, присвячену Державній прикордонній службі Збройних Сил України.
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7 жовтня Національний банк випустив в обіг нову пам'ятну монету номіналом 2 гривні.
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З 26 листопада ввели в обіг пам'ятну монету номіналом 5 гривень. Вона присвячена 175-річчю створення Кирило-Мефодіївського братства.