В Україні з'явилася нова монета. Фото

В Україні 15 грудня ввели в обіг нову пам'ятну монету зі срібла вартістю 3600 грн.

Як повідомила пресслужба Національного банку України, діаметр пам'ятної монети становить 50 міліметрів, тираж – 2500 штук. Роздрібна ціна – 3684 грн.

Монета входить в серію "Духовні скарби України". Вона присвячена спадщині давньої духовної пісенної традиції, поширеної з кінця XVI ст. на всій етнічній території українців і білорусів, зокрема, нотним збірникам різних жанрів літургійного співу – Ірмологіон.

На аверсі монети – малий герб України, дата карбування, номінал і сторінка Супральского Ірмологіону.

На реверсі – стилізований фрагмент сторінки Ірмологіону і ікони "Воздвиження Чесного хреста з сім'єю Яна Собеського", а також написи "Збірник церковних піснеспівів" та Ірмологіон.

Згодом нові гроші повністю займуть місце нинішніх банкнот. Головна причина паперові купюри швидко зношуються, їх доводиться часто міняти, а монети служать в рази довше.

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