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3 листопада • оновлено в 18:14
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В Україні зростуть ціни на продукти харчування: що подорожчає

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До кінця 2019 року в Україні очікується істотне подорожчання найбільш затребуваних продуктів харчування.

Як передають "Вести" з посиланням на аналітиків, найбільше зростуть ціни на вершкове масло. Це пов'язано з високим запитом на продукт за кордоном.

Подорожчає і хліб, ціна на який буде підвищуватися на 1-3% щомісяця. Вартість молочних продуктів буде рости зі швидкістю 1,5-2%.

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Є також імовірність подорожчання гречки, що пов'язано зі скороченням площ для посіву культури.

В Україні знову подорожчають продукти

В Україні знову подорожчають продукти

Як писав OBOZREVATEL, в Україні в проекті державного бюджету на 2020 рік уряд встановив розмір мінімальної зарплати на рівні 4723 гривні. При цьому мінімальну пенсію в Україні на наступний рік планують встановити на рівні 1769 грн.

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Тема
Зростання цін в Україні
Місце
Україна
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Usatyi Leonid
Usatyi Leonid
Это называется базарная экономика, когда со своего базара тянут на чужой базар. И придумали отмазку, что у них спрос, а у нас получается рабы, удовлетворяющие спрос. Сволота.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну так нужно запретить продавать молочку за границу если для народа растет цена что не ясного то для чинушей сраных?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ну хоть что то растет)
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Он Алекс
Он Алекс
И снова проходил мимо, поставки пальмового масла из Малайзии растут РФ, про сливочное масло с Украины забудь не мытое ты
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