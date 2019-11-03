В Україні зростуть ціни на продукти харчування: що подорожчає

До кінця 2019 року в Україні очікується істотне подорожчання найбільш затребуваних продуктів харчування.

Як передають "Вести" з посиланням на аналітиків, найбільше зростуть ціни на вершкове масло. Це пов'язано з високим запитом на продукт за кордоном.

Подорожчає і хліб, ціна на який буде підвищуватися на 1-3% щомісяця. Вартість молочних продуктів буде рости зі швидкістю 1,5-2%.

Є також імовірність подорожчання гречки, що пов'язано зі скороченням площ для посіву культури.

В Україні знову подорожчають продукти

Як писав OBOZREVATEL, в Україні в проекті державного бюджету на 2020 рік уряд встановив розмір мінімальної зарплати на рівні 4723 гривні. При цьому мінімальну пенсію в Україні на наступний рік планують встановити на рівні 1769 грн.

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