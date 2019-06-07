В Україні зросли ціни на 70% соціальних продуктів

В Україні у травні відбулося зростання цін на 70% соціальних продуктів.

"Загальна вартість продуктового кошика стала вищою на 0,4%", – повідомив у Facebook директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

ТОП-5 продуктів, які найбільше подорожчали в травні:

Морква – на 14,4%

Яблука – на 13,9%

Буряк – на 9,1%

Картопля – на 7,7%

Ячна крупа – на 4,2%.

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Крім того, пшенична крупа зросла в ціні на 3,9%, хліб пшеничний із борошна першого ґатунку – на 1,2%, хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку і житній хліб – на 1,1%, риба морожена – на 1%, батон – на 0,9%.

Водночас куряче філе подорожчало на 0,8%, свинина й манка – на 0,6%, сметана – на 0,4%, куряча тушка, варена ковбаса та вершкове масло – на 0,3%, макарони, борошно, молоко й цукор – на 0,2%.

Загальна вартість продуктового кошика стала вищою на 0,4%

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні незабаром вартість ранніх овочів піде на спад через збільшення пропозиції вітчизняної продукції.

"Поки за деякими позиціями присутній імпорт, але майже весь імпорт із ранньої продукції витіснить вітчизняне виробництво... До того ж у цьому сезоні посадили більше ранніх овочів, ніж у попередні роки", – повідомила представниця оптового ринку "Шувар" Тетяна Гетьман.

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