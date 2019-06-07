ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

В Україні зросли ціни на 70% соціальних продуктів

1.2тЧитати матеріал російською

В Україні у травні відбулося зростання цін на 70% соціальних продуктів.

"Загальна вартість продуктового кошика стала вищою на 0,4%", – повідомив у Facebook директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

ТОП-5 продуктів, які найбільше подорожчали в травні:

  • Морква – на 14,4%

  • Яблука – на 13,9%

  • Буряк – на 9,1%

  • Картопля – на 7,7%

  • Ячна крупа – на 4,2%.

Новини
В Україні може виникнути дефіцит популярного продукту

Крім того, пшенична крупа зросла в ціні на 3,9%, хліб пшеничний із борошна першого ґатунку – на 1,2%, хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку і житній хліб – на 1,1%, риба морожена – на 1%, батон – на 0,9%.

Водночас куряче філе подорожчало на 0,8%, свинина й манка – на 0,6%, сметана – на 0,4%, куряча тушка, варена ковбаса та вершкове масло – на 0,3%, макарони, борошно, молоко й цукор – на 0,2%.

Загальна вартість продуктового кошика стала вищою на 0,4%

Загальна вартість продуктового кошика стала вищою на 0,4%

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні незабаром вартість ранніх овочів піде на спад через збільшення пропозиції вітчизняної продукції.

"Поки за деякими позиціями присутній імпорт, але майже весь імпорт із ранньої продукції витіснить вітчизняне виробництво... До того ж у цьому сезоні посадили більше ранніх овочів, ніж у попередні роки", – повідомила представниця оптового ринку "Шувар" Тетяна Гетьман.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Ціни на продукти" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ціни на продукти
Особа
Олексій Дорошенко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Хохлоёбов Вася
Хохлоёбов Вася
дешевые и качественые укроинские продукты (c)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Ничего страшного, Россия скоро развалится, надо лишь прыгать и ждать.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Ямалетдинов Виталий
Ямалетдинов Виталий
Plotnikov Alex, и куда дальше, цены час как в южной саксонии
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel