В Україні зросли платіжки за тепло: названо причину

Українці, незважаючи на обіцяне зниження тарифів і аномально теплу зиму, отримали підвищені платіжки за тепло.

Про це розповіла в ефірі ObozTV координаторка житлово-комунальних програм громадянської мережі "Опора" Тетяна Бойко. За її словами, для цієї ситуації є кілька причин.

"По-перше, в січні ціна на газ була вищою, в зв'язку з чим сам тариф трохи піднявся - приблизно на 10%", - зазначила вона.

Другим фактором експерт назвала обсяги споживання тепла.

"Реально платити за спожите можуть тільки ті, у кого стоїть тепловий пункт з системою погодного регулювання в будинку і регулятор на батареї в квартирі. Решті постачальник тепла налічує стільки, скільки передбачено за певними температурними показниками. А так як система теплопостачання не є гнучкою, вони не можуть одразу відреагувати, прикрутити", - пояснила Бойко.

"Коли стало тепліше, то маємо таку ситуацію. Юридично немає підстав не платити таким людям. Аргументи, що вам не потрібно стільки тепла, щоб у вас було 26 градусів у квартирі і ви змушені були відкривати кватирку, на жаль, не працюють", - додала вона.

Також Бойко розповіла, що у деяких власників лічильників тепла в грудні показники знімалися 15 числа, а в січні - 22-го або пізніше: "Додалися дні з грудня, тому що довший термін був".

За словами експертки, єдиний інструмент для людей зменшити суми в платіжках - "зібратися з сусідами, якимось чином залучити кошти, поставити індивідуальний тепловий пункт з системою погодного регулювання, щоб будинок споживав стільки тепла, скільки йому треба".

kp.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Офісі президента України розповіли, як менше платити за опалення.

Президент Володимир Зеленський 1 лютого провів нараду з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком з питань комунальних тарифів. Він зажадав знизити платіжки за опалення до 25-30% у всіх областях країни.

У свою чергу, Гончарук повідомив, що 143 підприємства в 120 містах прийняли рішення про зниження тарифів, і досить значний відсоток людей у країні отримали реальне зменшення рахунків у грудні. За його словами, уряд працює з місцевою владою, щоб більше підприємств долучилися до цього процесу.

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