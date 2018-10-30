В Україні зросли борги із зарплати: куди скаржитися

Заборгованість із виплати зарплат в Україні у вересні 2018 року збільшилася на 6,5% і, станом на початок жовтня, досягла 2,89 млрд грн. Українці традиційно терплять — за півроку тільки 225 млн грн від загальної суми заборгованості отримано через суд.

Найнадійнішими сегментами із виплати зарплат можна назвати будівництво (1,2% затримок), фінанси і страхування (3,5%), нерухомість (3,7%). Про це повідомляє Держстат.

Зростання виплат зарплат не перевищує 10-відсотковий поріг у торгівлі (8% — до 26,1 млн грн), науці й техніці (7,8% — до 138,6 млн грн), сільському, лісовому і рибному господарстві (7,6% — до 21,54 млн грн), промисловості (6,6% — до 2269,5 млн грн), транспорті, складському господарстві, поштової та кур'єрської діяльності (5,2% — до 189,1 млн грн).

Заборгованість із виплати зарплати особливо активно росте у таких секторах економіки, як:

організація харчування — на 85,3% (2 млн грн),

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок — на 55% (1,7 млн ​​грн),

держуправління і оборона, соціальне страхування — на 31,9% (9,9 млн грн),

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги — на 23,4% (43,5 млн грн),

надання послуг — на 20,9% (0,3 млн грн).

У ТОП-5 регіонів-боржників опинилися Хмельницька (64,5%), Кіровоградська (43,7), Волинська (34,9%), Тернопільська (33,3%) і Херсонська (27,8%) області. Скоротити заборгованості із виплати зарплат спробували в Рівненській (на 9,1%), Житомирській (на 8,7%), Вінницькій (на 2%), Запорізькій (на 0,6%), Черкаській (на 0,2%) областях.

На сайті Мін'юсту українцям рекомендують відстоювати права і боротися із у роботодавцем, який своєчасно не сплачує зарплату. Дії потерпілого повинні бути такими:

затребувати від роботодавця наказ із призначення (попросити копію ще під час прийняття на роботу), переведення на іншу посаду, про зміни умов оплати праці, розрахункові листи, у яких фіксується нарахована зарплата;

направити скаргу в довільній формі у Держінспекцію праці;

написати заяву в прокуратуру і поліцію й повідомити про злочин. За невиплату або порушення термінів виплати зарплати, обумовленої у договорі, згідно зі ст. 175 КК України — "Невиплата заробітної плати" роботодавець несе адміністративну та кримінальну відповідальність. Протягом 24 годин із моменту подачі заяви інформацію вносять у Єдиний держреєстр досудових розслідувань і починають розслідування;

звернутися у суд для стягнення зарплати, а також моральної шкоди (в інтернеті можна знайти зразок відповідної позовної заяви. Ред.).

В Україні за подачу позовів про стягнення зарплати позивач не платить судовий збір. За твердженням юристів, справи про невиплату зарплати зазвичай закінчуються на користь позивачів.