В Україні зросла кількість шахрайств на коронавірусі: на чому заробляли злочинці

В Україні активізувалися різні злочинці, які наживаються на паніці через спалах коронавірусу, пропонуючи довірливим українцям неіснуючі маски і дезінфектори з незрозумілим вмістом.

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Як повідомили у прес-службі кіберполіції, правоохоронці перевірили 344 повідомлення про можливі злочини, які стосувалися онлайн-шахрайства під час купівлі засобів індивідуального захисту. Були відкриті 30 кримінальних проваджень.

Зокрема, співробітники кіберполіції у Запорізькій області та слідчі Мелітополя встановили особу чоловіка, який "продавав" неіснуючі медичні маски і антисептики через соцмережі. При цьому він все це робив, перебуваючи у виправній колонії. У числі постраждалих – близько 70 осіб. Вирішується питання про оголошення йому підозри.

Ще один випадок шахрайства зафіксовано у Києві. Зловмисник використовував сайт оголошень для продажу захисних масок сумнівної якості, не маючи відповідних сертифікатів та документів. У порушника вилучили 8 тисяч масок.

Крім того, в іншого жителя столиці вилучили 500 літрів антисептика. Чоловік продавав незареєстрований дезінфікуючий засіб по 280 грн за літр. Подібні правопорушення також зафіксовані у Хмельницькій і Тернопільській областях.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Україні в розпал карантину активізувалися шахраї, які всього за кілька тижнів винайшли вже цілу низку схем. Пенсіонерам телефонують і пишуть від імені НБУ і Пенсійного фонду, а молодим людям пропонують скачати "інтерактивний додаток", щоб побачити, де знаходиться найближчий заражений коронавірусом.

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