Головна Новини
3 квітня • оновлено в 11:54
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

В Україні зросла кількість шахрайств на коронавірусі: на чому заробляли злочинці

1.2т
Читати матеріал російською

В Україні активізувалися різні злочинці, які наживаються на паніці через спалах коронавірусу, пропонуючи довірливим українцям неіснуючі маски і дезінфектори з незрозумілим вмістом.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомили у прес-службі кіберполіції, правоохоронці перевірили 344 повідомлення про можливі злочини, які стосувалися онлайн-шахрайства під час купівлі засобів індивідуального захисту. Були відкриті 30 кримінальних проваджень.

В Україні зросла кількість шахрайств на коронавірусі: на чому заробляли злочинці

Зокрема, співробітники кіберполіції у Запорізькій області та слідчі Мелітополя встановили особу чоловіка, який "продавав" неіснуючі медичні маски і антисептики через соцмережі. При цьому він все це робив, перебуваючи у виправній колонії. У числі постраждалих – близько 70 осіб. Вирішується питання про оголошення йому підозри.

Ще один випадок шахрайства зафіксовано у Києві. Зловмисник використовував сайт оголошень для продажу захисних масок сумнівної якості, не маючи відповідних сертифікатів та документів. У порушника вилучили 8 тисяч масок.

Крім того, в іншого жителя столиці вилучили 500 літрів антисептика. Чоловік продавав незареєстрований дезінфікуючий засіб по 280 грн за літр. Подібні правопорушення також зафіксовані у Хмельницькій і Тернопільській областях.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Україні в розпал карантину активізувалися шахраї, які всього за кілька тижнів винайшли вже цілу низку схем. Пенсіонерам телефонують і пишуть від імені НБУ і Пенсійного фонду, а молодим людям пропонують скачати "інтерактивний додаток", щоб побачити, де знаходиться найближчий заражений коронавірусом.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
шахраї
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги