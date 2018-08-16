В Україні зріс курс долара

В Україні курс долара в четвер, 16 серпня, виріс на 3 копійки.

Зокрема, середній курс гривні до американської валюти у продажу був встановлений на рівні 27,64 грн/$, свідчать дані банківських установ.

У той же час середній курс продажу євро в банках впав на 6 копійок і склав 31,53 грн/€.

При цьому Національний банк України встановив офіційний курс гривні по відношенню до долара на позначці 27,44 грн/$. У порівнянні з попереднім робочим днем американська валюта подешевшала на 1 копійку.

Курс гривні по відношенню до євро НБУ встановив на рівні 31,07 грн/€. Таким чином, за день європейська валюта подешевшала на 24 копійки.

Національний банк України формує курси долара і євро до гривні як середньозважений курс за операціями на міжбанківському ринку за день. За офіційним курсом НБУ населення купувати валюту не може.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у гривні є шанси зміцнитися до 24 грн/$.