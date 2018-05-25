В Україні зросли долар і євро

Національний банк у п'ятницю, 25 травня, послабив курс гривні щодо долара і євро.

Зокрема офіційний курс гривні до європейської валюти був встановлений на рівні 30,61 грн/€, йдеться на сайті НБУ.

Таким чином, євро у порівнянні з попереднім робочим днем подорожчав на 8 копійок.

У той же час курс долара виріс на 2 копійки до 26,10 грн/$.

Раніше OBOZREVATEL писав, що у гривні є шанси зміцнитися до позначки у 24 грн/$ .

У той же час міжнародне рейтингове агентство S&P у своєму новому прогнозі змінило очікування курсу національної валюти України на кінець цього року з 27,3 до 29,5 грн/$.

Також стало відомо, що чекає на курс долара в Україні цього літа.