В Україні зняли ще одне важливе валютне обмеження: що змінилося

Національний банк України скасував усі обмеження на репатріацію дивідендів для поліпшення інвестиційного клімату в країні.

Про це повідомляється у вівторок, 9 липня, на сайті НБУ. Відзначається, що це стало наступним кроком "дорожньої карти" з валютної лібералізації.

"З 10 липня 2019 року, бізнес з іноземним капіталом більше не обмежується лімітом на перерахування дивідендів за кордон або на рахунки нерезидентів в Україні в розмірі 12 млн євро на місяць для однієї юридичної особи", – йдеться в повідомленні.

В Україні скасували ліміт на репатріацію дивідендів Delo.ua

При цьому в банку запевнили, що валютне послаблення не буде негативно впливати на макрофінансову стабільність.

"Репатріація дивідендів у цілому не чинить істотного впливу на ринок, адже купівля валюти на ці цілі становить близько 4% від загального попиту клієнтів банків на іноземну валюту", – пояснили в НБУ.

За останні три тижні це стало третім валютним послабленням для бізнесу: до цього регулятор скасував вимогу обов'язкового продажу валютної виручки та ліміт на фінансування представництв українського бізнесу за кордоном.

Уточнюється, що зазначені зміни з репатріації дивідендів затверджені постановою правління НБУ №91 від 9 липня.

Politeka.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 7 лютого набув чинності закон "Про валюту і валютні операції". Всього Національний банк послабив більше 30 обмежень для бізнесу.

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