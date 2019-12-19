У третьому кварталі 2019 року в Україні знизилося співвідношення державного боргу та гарантованого державою боргу до ВВП до 5,5-річного мінімуму.

Як повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць, показник склав 51,24%.

Економіст пояснив, що основним фактором такого зниження є приріст ВВП у 2019 році вище прогнозованих темпів та ревальвація гривні.

В Україні знизилося співвідношення державного боргу до ВВП Новий погляд

"За результатами третього кварталу співвідношення державного боргу та гарантованого державою боргу до ВВП знизилось до 5,5-річного мінімуму і склало 51,24%.

Основним фактором такого зниження є приріст ВВП в 2019 вище прогнозованих темпів та ревальвація гривні", – повідомив Компанієць.

Так, згідно з даними економіста, загальна суму державного та гарантованого державою боргу України на 30 вересня 2019 року 1992,75 млрд грн, при цьому ВВП за останні 12 місяців 3889,07 млрд грн. Варто також зазначити, що зазначене відношення на 31 грудня 2018 року склало 60,93%, а на 31 грудня 2017 року – 71,80%.

Відношення державного та гарантованого державою боргу до ВВП ФБ Володимира Компанійця

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами третього кварталу 2019 року в Україні доларовий ВВП виріс на 20,30%. Це є одним із найбільших приростів у Європі.

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