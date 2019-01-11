В Україні знизили тарифи на електрику: кого торкнеться

В Україні знизили ціни на електроенергію для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків до рівня стандартних тарифів для населення.

Відповідне рішення прийняли на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг у п'ятницю, 11 січня. Про це повідомила голова НКРЕКП Оксана Кривенко у Facebook.

"Врегулювали ціну на електроенергію, яка споживається на технічні цілі в багатоквартирних будинках та садових товариствах шляхом скасування постанови НКРЕКП від 21 грудня 2018 року №2010", – зазначила Кривенко.

Так, тарифи для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків були знижені з 232 коп/кВт-година – до 168 коп/кВт-година.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня запрацювала нова модель роздрібного ринку електроенергії. Усім споживачам доведеться підписати нові договори з постачальниками.

У НКРЕКП заявили, що звертатися до постачальників і розподільних компаній не варто, вони самі повинні надіслати нові документи, вказавши ідентифікаційний код.

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