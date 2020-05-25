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25 травня • оновлено в 14:09
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В Україні знизили ставки на депозити: скільки заплатить банк за внесок

1.6т
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В Україні банки знизили ставки на депозити на 0,18-0,22 відсоткового пункта в гривні, 0,5 в.п – в доларах і всього на 0,02 в.п в євро.

Про це йдеться в огляді видання Liga.net. Так, гривневі вклади істотно опустили середні депозитні ставки. Синхронно знизилася прибутковість для термінів понад півроку і понад рік (на 0,22 в.п. до 10,63% і до 10,29% річних відповідно). Депозити на період від 3 місяців до півроку подешевшали на 0,20 в.п. і пропонують 10,49% річних. Середня ставка для періодів від місяця до трьох впала на 0,18 в.п. і становить 8,78% річних. Вклади терміном до місяця не зазнали змін і надають 8,8% річних. А прибутковість безстрокових заощаджень виросла на 0,24 в.п. до 6,72% річних.

В Україні знизили ставки на депозити: скільки заплатить банк за внесок

Вклади в доларах менш помітно знизили процентні ставки. Максимально втратили в ставках терміни від півроку до року – 0,5 в.п., і пропонують 1,54% річних. Синхронно опустилася прибутковість депозитів на термін понад три місяці і понад рік (на 0,03 в.п. до 1,20% і до 1,97% річних відповідно). Депозити строком від місяця до трьох подешевшали на 0,01 в.п. до 0,96% річних. Депозити періодом менше місяця як і раніше надають 2,19% річних. А безстрокові заощадження подорожчали на 0,32 в.п. і пропонують 0,69% річних.

Депозити в євро знизили ставки мінімально. Середня ставка для вкладів строком понад рік впала на 0,02 в.п. і становить 1,22% річних. Вклади на періоди від місяця до трьох подешевшали на 0,01 в.п. до 0,84% річних. Решта періоди не змінилися і пропонують ті ж відсотки, що і раніше: на терміни до місяця - 2,16% річних, від трьох до 6 місяців - 0,81% річних, а від 6 до 12 - 1,15% річних. Безстрокові заощадження надають 0,29% річних.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українці будуть платити менше податків зі своїх доходів, але розщедряться за нерухомість і дорогі автомобілі. Кабінет міністрів, Державна податкова служба та "Слуга народу" розробляють податкову реформу.

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Тема
Банківська система
Місце
Україна
Теги
банк депозит
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