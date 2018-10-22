В Україні зникнуть шампанське і коньяк: що відбувається

Звичні для більшості українців "коньяк" і "шампанське" у недалекому майбутньому зникнуть із полиць супермаркетів. Що прийде на заміну і скільки коштуватиме — розбирався OBOZREVATEL.

Інтегруємося у ЄС

Виробники алкоголю готуються до зміни асортименту. Йдеться про такі напої, як шампанське і коньяк. Шампанським може називатися лише продукція, вироблена у французькій провінції Шампань. Коньяком, відповідно, — в однойменному муніципалітеті Коньяк.

У рамках підписаної Угоди про асоціацію із ЄС на українському ринку не повинно бути продукції, назви якої дублюють європейські аналоги. Тому вітчизняні виробники спільно з Кабінетом міністрів України, а також європейськими асоціаціями прописали 10-річний період переходу на нові стандарти. За цей термін український вино-коньячний ринок повинен максимально адаптуватися до змін.

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Як пояснив OBOZREVATEL генеральний директор корпорації "Укрвинпром" Володимир Кучеренко, компанії активно працюють над змінами на ринку.

"За цей час ми повинні напрацювати автентичну назву, яка замінить український "коньяк" наших виробників... Остаточної назви ще немає, але вона має бути рівноцінною. Наприклад, у Молдові свій "коньяк" назвали терміном "дивин", — сказав Кучеренко.

Говорити про конкретні назви поки не час. Винороб запевнив, що в Україні не обов'язково з'явиться "бренді" або "ігристе вино". Крім того, зараз винороби й уряд розглядають варіанти із прив'язкою напою до України географічно.

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"Ми дотримуємося напрямку географічних назв, як і в ЄС, інших країнах світу. Водночас продукт повинен залишатися українським. Та назва, яка вийде у підсумку — буде позицією центральних органів влади та виробників вина", — пояснив Кучеренко, а також додав: — До кінця перехідного періоду ми напрацюємо не тільки назву, а й географічні особливості. Також важливо, щоб виробники за підтримки уряду й правильної акцизної політики не втратили прибуток".

У цій ситуації для виробників вина найголовнішим залишається питання — чи не впаде попит на продукцію. Довгий перехідний період, до 2026 року, пов'язаний насамперед із адекватною регуляцією ринку.

Скільки коштуватиме

В Україні ціна алкоголю суттєво залежить від податкової політики, зокрема від акцизів. Як пояснив OBOZREVATEL член комітету із питань податкової політики, народний депутат від Блоку Петра Порошенка Михайло Кобцев, вартість продукту і сам акциз залежать від градуса алкоголю.

"Потрібно розділяти: є вино, а є міцні напої. Тут зовсім різна політика, хоч і галузь одна. Що стосується виноробної продукції — у нас в законах усе адекватно і ми юлизькі до європейських норм. Щодо коньяків — українські виробляються із іноземної продукції. Якщо побачите податкову базу, там спирт для виготовлення коньяків завозиться із Північного Кіпру", — пояснив нардеп.

На думку Кобцева, за нинішньої політики, міцні напої незалежно від назви повинні обкладатися акцизами.

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"Якщо говорити про наші коньяки, то це не українська продукція і її потрібно оподатковувати, як і міцніші напої — горілку. Вони повинні обкладатися податком. Яка різниця, якщо люди будуть пити коньяк 43 градуси, або горілку — 40 градусів", — вважає нардеп.

Comments

Заступник голови комітету з питань аграрної політики та земельних відносин, народний депутат від Блоку Петра Порошенка Олександр Бакуменко зазначив, що Верховна Рада робить достатньо для виноробів, тому будь-яких стрибків цін і акцизів очікувати не варто.

"Ми пішли на зустріч виноробам, прибрали ліцензію для того, щоб могли працювати невеликі виробники, у яких не було грошей. Так у всьому світі, у Закарпатті, наприклад, є виробники з невеликою кількістю виноградників. Верховна Рада це зробила, щоб дати можливість виробляти хороші вина на території України. Не думаю, що буде важче", — розповів OBOZREVATEL Бакуменко.